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20.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Транспорт
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Aviasales втихую назвал аэропорт именем Летова, но очкует признать Крым Россией

Популярный российский сервис по подбору авиабилетов Aviasales пошел наперекор условиям конкурса по присвоению имен российским аэропортам и присвоил воздушной гавани Омска имя известного музыканта Егора Летова.

Об этом сообщает ресурс «Омск. БезФормата», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что шутка работает только если ввести в поле поиска фразу Егор Летов. Тогда омский аэропорт подгружается автоматически.

«Любопытно, что если то же самое проделать с именами других претендентов на наименование Омского аэропорта, то подобного эффекта не будет. К примеру, если ввести в поисковой строке Aviasales имя Михаил Ульянов или Дмитрий Карбышев, то поисковик автоматически не определит, что это Омск», – говорится в сообщении.

Примечательно, что сервис Aviasales не определяет аэропорт Симферополя российской территорией.

Если в поиске ввести «Симферополь», то сервис автоматически подписывает его как «Крым».

В то же время, при названии «Москва», рядом отображается «Россия». То же самое и с другими городами РФ.

Напомним, ранее имя Егора Летова выбыло из списка номинантов на переименование аэропорта.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в День Победы в Омске скончался отец-фронтовик легендарного музыканта Егора Летова.

 

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