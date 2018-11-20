Aviasales втихую назвал аэропорт именем Летова, но очкует признать Крым Россией

20.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Популярный российский сервис по подбору авиабилетов Aviasales пошел наперекор условиям конкурса по присвоению имен российским аэропортам и присвоил воздушной гавани Омска имя известного музыканта Егора Летова.

Об этом сообщает ресурс «Омск. БезФормата», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что шутка работает только если ввести в поле поиска фразу Егор Летов. Тогда омский аэропорт подгружается автоматически.

«Любопытно, что если то же самое проделать с именами других претендентов на наименование Омского аэропорта, то подобного эффекта не будет. К примеру, если ввести в поисковой строке Aviasales имя Михаил Ульянов или Дмитрий Карбышев, то поисковик автоматически не определит, что это Омск», – говорится в сообщении.

Примечательно, что сервис Aviasales не определяет аэропорт Симферополя российской территорией.

Если в поиске ввести «Симферополь», то сервис автоматически подписывает его как «Крым».

В то же время, при названии «Москва», рядом отображается «Россия». То же самое и с другими городами РФ.

Напомним, ранее имя Егора Летова выбыло из списка номинантов на переименование аэропорта.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в День Победы в Омске скончался отец-фронтовик легендарного музыканта Егора Летова.