«Автокефалия» от Порошенко оборачивается грандиозным скандалом

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Пётр Порошенко врал, утверждая, что Константинопольский Патриарх дарует Украине «независимую» Церковь – создавая под беспрецедентным давлением властей новая структура имеет куда меньше самостоятельности, нежели УПЦ Московского Патриархата.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В церковном вопросе сложилась ситуация цугцванга, когда каждый последующий шаг делает положение все хуже и хуже.

Теперь мы видим конфликт Варфоломея с Филаретом. Поскольку, когда увидели нюансы устава, то оказалось, что то, что было даровано в начале 90-х готов УПЦ Церковью-матерью (Русской Церковью – Киевской митрополии, – ред.) – куда более широкая автономия и автокефалия, чем обертка от конфетки, которую господин архадонец спрятал у себя в Стамбуле в ящик стола.

Покупать миро (освященное масло – прим. ред.) только у Варфоломея в стамбульско-вашингтонском патриархате, полная зависимость в административных и канонических вопросах.

И «единая поместная церковь» на самом деле оказывается экзархатом Константинополя аж после Чешской Церкви. Это более глубокая, полная и тотальная зависимость от воли Константинополя.

Но эти аргументы на сторонников «единой поместной церкви» не действуют. А большинство ее сторонников – атеисты «киевского патриархата», униаты и сектанты, которые сегодня правят бал в украинской политике.

Понятно, что каноничность их нисколько не волнует, как нисколько не волнует то, что Украина попадает в церковную зависимость, теряя остатки своей независимости и в этом вопросе. Для них главное – «геть» (прочь – прим. ред.) от Москвы. У нас ведь и президент… В Соединенных Штатах есть Бетмен, а у нас Гетьмен. Хоть с дьяволом, но в противоположном направлении», – резюмировал эксперт.