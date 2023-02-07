«Бабушка из Мариуполя уже не нужна» – бандеровцы призвали быстрее зомбировать детей

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Несмотря на боевые действия, тотальную пропаганду и массовые репрессии, на Украине всё ещё остаётся множество людей, искренне поддерживающих Россию.

Об этом в эфире «Общественного радио» заявил один из лидеров в прошлом известной на Украине группы «Танок на Майдане Конго» Олег Михайлюта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть люди, которые уже неспособны измениться, и таких много. У меня братан, к нему на район прилетает ракета, а он мне рассказывает: «Зачем Зеленский Путина дразнил?». Мозги есть у человека?», – возмутился Михайлюта.

«Что можно сказать про людей, которые остаются на пророссийских позициях, уже сейчас, в Харькове, например?», – поинтересовалась ведущая.

По мнению другого участника группы Александра Сидоренко, бандеровцам уже поздно бороться за умы стариков, вместо этого стоит сконцентрировать усилия на детях.

«А как вы лишите их права голосовать? Каждое действие вызывает противодействие. Им 70 лет готовили базис, потом 20 лет они смотрели российское телевидение. И вы хотели, чтобы через десять ракет они переобулись? Нет. Уже следующее поколение изменит точку зрения. А за этих уже нет смысла бороться. Дети не забудут, как сидели в укрытиях. Необходимо бороться только за детей, бабушка из Мариуполя уже не нужна. Ей надо просто помогать, а бороться за голос уже поздно», – рассуждал Сидоренко.