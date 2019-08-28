Бацька растрогал Вашингтон своим флиртом

28.08.2019, Москва, Елена Острякова

Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию демонстирует разрыв между «очевидным тяготением Трампа к России и жесткой линией его администрации, когда речь заходит о Москве».

Об этом пишет американский журнал Foreign Policy , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Болтон хорошо понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и что агрессивная политика Путина также может включать в себя какие-то планы в отношении Беларуси», – приводит издание слова Джона Хербста, бывшего посла США на Украине.

Указывается, что президент Александр Лукашенко «доказал готовность флиртовать с Западом, чтобы добиться своего с Россией».

А «вторжение России в Восточную Украину в 2014 году» побудило белорусского президента искать более тесные связи как с Китаем, так и с Западом.

Судя по всему США готовы ответить на «флирт Лукашенко».

«Рассматривать его как черную дыру и игнорировать его было неудачей. Это не произвело никакого движения вперед в области прав человека», – заявил Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны.