Байден остался недоволен встречей с Зеленским – экс-посол Украины в США

Президент США Джо Байден был недоволен состоявшимся недавно разговором с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чалого, у Байдена и Зеленского разошлись видения стратегии, а делегация США заявила украинской делегации нечто такое, что их расстроило.

«Время в стратегии американской и стратегии украинской разное. Не случайно New York Times» написала, что были споры относительно стратегий. И мы видели, что настроение у Джозефа Байдена было после встречи… к сожалению, показывал, что он недоволен этим разговором, который состоялся.

Я думаю, что он может быть недоволен по двум причинам: или президент Украины Владимир Зеленский придерживается жестко какого-то своего видения, которое не очень совпадает по таймингу с американским, президента США, или что-то обсуждали сложное по внутренней политики. Что-то было, потому что настроения были такие, я бы сказал, очень рабочие», – сказал дипломат.