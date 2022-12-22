Байден захотел последний раз попользовать ещё живого Зеленского – эксперт

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон был нужен для того, чтобы демократы во главе с главой Белого дома Джо Байденом – снизили поток критики оппонентов в свой адрес за поддержку Украины. Не исключено, что скоро использованный украинский комик будет ликвидирован.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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По мнению политика, жизнь Зеленского находится в опасности – особенно после того, как в его услугах перестанут нуждаться США.

«Визит Зеленского в Вашингтон – это пиар-акция демократов и Байдена в частности для того, чтобы снизить накал критики от республиканцев, которые вообще протестуют против байденовской политики и трат на Украину, либо, как минимум, ревизии этих средств, потому что они просто разворовываются. Зеленский здесь сыграл роль куклы, которую использовали во внутриамериканской политической борьбе.

Никаких новых решений визит Зеленского в Америку не принес – о пакете американской помощи было объявлено заранее, до визита. Никакие новые вооружения ему не достались. Более того, ему достались несколько фраз, которые обо всем говорят. Первая – что Америка будет помогать Украине до тех пор, пока существует Украина, а правильнее было бы сказать – до тех пор, пока существует Америка. То есть, мол, пока живы, а когда говорят: «Пока вы живы, мы вам помогаем», – это то, о чем всегда говорила Россия, что Америка воюет с Россией до последнего украинца.

Теперь это, по сути, было сказано из уст самого Байдена. Второе – Зеленскому было сказано, что он – отличный парень, готов умереть за Украину. Следовательно, Зеленскому готовится та же судьба, что и другим американским марионеткам. Скорее всего, он будет задействован в следующем шоу, когда его решат списать, то спишут с музыкой, шоу и так далее.

Мы все помним трусы Навального, всевозможных Скрипалей, Ющенко с диоксином и так далее. Опять будет обвинен Путин в том, что он покушение организовал, когда Зеленский им будет не нужен. Так что – его тушку используют вторично», – заключил Матвейчев.