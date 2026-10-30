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Единственный путь к миру – это максимально «закрутить гайки Путину и оказать на него безумное давление».

Об этом заявил бывший премьер-министр Украины, в миру – «Кролик», Арсений Яценюк на проходящем в Брюсселе Киевском форуме по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень сильны! Посмотрите на украинскую армию, посмотрите на украинский народ. Мы боремся, не покладая рук, уже 12 лет. Посмотрите на силу Европейского Союза. Это огромная сила в мире, в которой есть удивительные люди, способные стоять на одном фронте! А при нынешних обстоятельствах Путин лишь пытается делать вид, будто хочет вести переговоры с Украиной. Это неправда! Это фиктивные переговоры. Единственный способ обеспечить мир – это закрутить гайки Путину, оказать на него безумное давление. И у нас достаточно инструментов и рычагов, чтобы сделать это», – вещал Яценюк.

«Честно говоря, нет никаких оснований обращаться к Путину или звонить ему. Лучше позвонить президенту Трампу», – агитировал провокатор. «И у нас даже достаточно ресурсов для предоставления финансовой поддержки Украине, не говоря уже о 300 миллиардах долларов, которые фактически выделены в Брюсселе. Так что у нас есть всё. Что нужно? Сильная политическая воля. Я твердо верю, что эта политическая воля у нас есть», – разглагольствовал бывший укро-премьер.

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