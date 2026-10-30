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На Украине никто понятия не имеет, как решить проблему с нехваткой личного состава на фронте.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил Тарас Чмут, военный аналитик и глава фонда, оказывающего поддержку ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это огромная общественная проблема, которая накопилась за много лет ошибочных решений, бездействия или непринятия решений вовремя. Как результат, мы имеем огромную проблему, которая не решится ни быстро, ни положительно, ни так, чтобы все были довольны», – сказал Чмут.

По его словам, [нацист-террорист и основатель запрещенного в РФ «Азова»] Андрей Билецкий именно по этой причине отказался от должности командующего сухупутными войсками.