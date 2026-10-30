«Без полной капитуляции проблему мобилизации Украине не решить» – Чмут

Игорь Шкапа.  
30.10.2026 20:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине никто понятия не имеет, как решить проблему с нехваткой личного состава на фронте.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил Тарас Чмут, военный аналитик и глава фонда, оказывающего поддержку ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине никто понятия не имеет, как решить проблему с нехваткой личного состава на...

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«Это огромная общественная проблема, которая накопилась за много лет ошибочных решений, бездействия или непринятия решений вовремя. Как результат, мы имеем огромную проблему, которая не решится ни быстро, ни положительно, ни так, чтобы все были довольны», – сказал Чмут.

По его словам, [нацист-террорист и основатель запрещенного в РФ «Азова»] Андрей Билецкий именно по этой причине отказался от должности командующего сухупутными войсками.

«Потому что он не знает, что с этим делать. И это верно. Никто не знает, что с этим поделать. Если кто скажет, что он знает, как решить проблему мобилизации без капитуляции и подобных каких-то решений, это нечестный человек», – заявил Чмут.

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English version :: Читать на английском «Без полной капитуляции проблему мобилизации Украине не решить» – Чмут

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