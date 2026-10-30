«Без полной капитуляции проблему мобилизации Украине не решить» – Чмут
На Украине никто понятия не имеет, как решить проблему с нехваткой личного состава на фронте.
Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил Тарас Чмут, военный аналитик и глава фонда, оказывающего поддержку ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это огромная общественная проблема, которая накопилась за много лет ошибочных решений, бездействия или непринятия решений вовремя. Как результат, мы имеем огромную проблему, которая не решится ни быстро, ни положительно, ни так, чтобы все были довольны», – сказал Чмут.
По его словам, [нацист-террорист и основатель запрещенного в РФ «Азова»] Андрей Билецкий именно по этой причине отказался от должности командующего сухупутными войсками.
«Потому что он не знает, что с этим делать. И это верно. Никто не знает, что с этим поделать. Если кто скажет, что он знает, как решить проблему мобилизации без капитуляции и подобных каких-то решений, это нечестный человек», – заявил Чмут.
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