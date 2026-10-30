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Британия уменьшает финансовую поддержку Украины.

Об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-глава МИД Украины, бывший посол в Лондоне Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пристайко говорит, что изначально обрадовался, когда прочитал в новостях, что Лондон усиливает поддержку Украины, мол, в течение следующих трех лет британская помощь Украине превысит 7 миллиардов фунтов. При этом он отметил, что в его бытность послом эта сумма составляла 4 миллиарда, но в год.

«И понял, что не совсем увеличена, мягко говоря, выдано желаемое за действительное немного. И это неприятная штука», – признает Пристайко.

По его словам, уменьшение объемов помощи противоречит тому, что обещали британцы ранее.

С одной стороны, он говорит, что Украине надо довольствоваться, что есть такие партнеры, с другой, – напоминает, что британцы и французы обещали отправить свои войска на Украину, но «это никогда и не реализовалось».