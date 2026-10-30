Экс-посол в Лондоне: «Британия на словах увеличивает, а на деле – уменьшает помощь Украине»

Игорь Шкапа.  
30.10.2026 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 147
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Британия уменьшает финансовую поддержку Украины.

Об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-глава МИД Украины, бывший посол в Лондоне Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия уменьшает финансовую поддержку Украины. Об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-глава МИД...

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Пристайко говорит, что изначально обрадовался, когда прочитал в новостях, что Лондон усиливает поддержку Украины, мол, в течение следующих трех лет британская помощь Украине превысит 7 миллиардов фунтов. При этом он отметил, что в его бытность послом эта сумма составляла 4 миллиарда, но в год.

«И понял, что не совсем увеличена, мягко говоря, выдано желаемое за действительное немного. И это неприятная штука», – признает Пристайко.

По его словам, уменьшение объемов помощи противоречит тому, что обещали британцы ранее.

С одной стороны, он говорит, что Украине надо довольствоваться, что есть такие партнеры, с другой, – напоминает, что британцы и французы обещали отправить свои войска на Украину, но «это никогда и не реализовалось».

«Могли бы нам больше дать помощи, которую… Им сложно, но все же могли бы больше с нами производить те вещи, которые нам нужны для защиты нас. Могли бы, могли бы, могли бы, но, слава богу, что они хоть есть», – заявил Пристайко.

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English version :: Читать на английском Экс-посол в Лондоне: «Британия на словах увеличивает, а на деле – уменьшает помощь Украине»

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