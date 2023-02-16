«Бахмут может оказаться ловушкой масштаба Дебальцево и Иловайска» – киевский политолог

Резкие заявления руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о неудачах в ходе штурма Артёмовска (Бахмута) и его нарочито открытый конфликт с командованием СВО может быть медийной ловушкой для ВСУ, чтобы Киев забросил в осаждённый город как можно больше войск, и повторилась катастрофа Дебальцева, Иловайска или «Азовстали».

Об этом в эфире интернет-канала украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что это может быть военная хитрость, если говорить о заявлениях Пригожина. Российские военные понимают, что просто такое себе выдавливание украинских войск из Бахмута и овладение Бахмутом ничего кардинального не даст, к разгрому ВСУ даже на этом направлении это не приведёт. Российские военные и «вагнеровцы» заинтересованы в другом – в окружении Бахмута и пленении как можно большего количества украинских солдат, создании котла. И вот эта их риторика может быть связана с этим. Несмотря на то, что наши военные говорят, что уже все линии снабжения находятся под обстрелом, эта риторика может быть направлена на то, что присылайте ещё солдат, мы хотим создать котёл. А создание котла может привести уже к катастрофе локального масштаба. Напомню, первые и вторые Минские соглашения возникали после котлов – после Дебальцево и после Иловайска», – поделился опасениями политолог.

Он добавил, что и на Западе так же всё тревожнее оценивает положение ВСУ на данном направлении.

«Западные партнёры тоже говорят публично и не публично, что, Украина, может быть, вы поберегите резервы? Может быть, отведите постепенно войска? Если ты находишься уже в полукотле, твои потери могут быть выше, чем у наступающей стороны. И Запад говорит: вы подумайте, может, мы отведём? Может, не будем повторять историю Донецкого аэропорта, «Азовстали», Дебальцево и многих других символических мест, за которые мы символически, политически держались, что в конечном итоге было использовано российской армией против наших вооружённых сил?», – сказал политолог.

Он ещё раз подчеркнул, что, по его мнению, в Артёмовске готовится западня для ВСУ.

«Я вижу попытку западни, попытку создания иллюзии в отношении того, что у нас (ВС РФ – ред.) там никаких достижений нет, Украина, давайте ещё туда войска-солдат, для того, чтобы увеличить наши потери. Я всё-таки хотел бы, чтобы этими процессами у нас управляли не политики, а военные, и там, где необходимо, отступали, а там, где необходимо и возможно, наступали. Всё же, я думаю, что нам удержать этот город в течение ближайших нескольких недель будет крайне сложно, и высока вероятность, что необходимо будет принимать решение об отводе войск», – заключил Бортник.