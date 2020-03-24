«Балканы для России – ключ к Европе» – 21 год назад Москва утратила этот регион

24.03.2020, Москва, Елена Острякова

Сегодня исполняется 21 год агрессии НАТО против Югославии. За 78 дней бомбежек погибло до 2500 человек. Сербия потеряла свою историческую колыбель – край Косово и Метохия. НАТО заняла весь Балканский полуостров. Этот процесс, начавшийся с бомбардировок Белграда, завершился недавно вступлением в альянс Македонии.

О том, проиграла ли Россия Балканы окончательно, «ПолитНавигатор» спросил трех отечественных экспертов.

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Известный российский писатель-публицист Николай Стариков считает, что не нужно лить слезы о былом величии.

«Проиграли мы или выиграли? Это неправильная формулировка вопроса. Сегодня баланс сил по-прежнему не в нашу пользу, но он более приемлем для нас, чем пару десятилетий назад. Конечно, в 70-е годы ситуация для нас была куда более симпатичной. Не нужно лить слезы по поводу утраченного величия. Оно вернется к нам, если мы вновь станем сильными. Надо думать о будущем, об усилении экономики, вооруженных сил и содержимого голов наших граждан. Для России важны не только Балканы, для России важен весь мир.

Что касается Балкан, то Первая Мировая война, которая привела к крушению нашего государства началась на Балканах. Я думаю, помнить исторические уроки, даже печальные, это очень полезное дело для любого государства. У Запада большой опыт разрушения чужой государственности. Он его успешно применяет во всех регионах и будет применять, пока не встретится с таким противодействием, которое поставит точку в череде государственных переворотов», – сказал Стариков.

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников не так оптимистичен. Он полагает, что в 90-е Россия сознательно бросила Югославию, и теперь вернуться на Балканы будет непросто.

«Мы проиграли этот регион еще в 90-е годы. Вернуться туда – огромная работа. НАТО сильно укрепилась на Балканах. То, что они взяли, они просто так не отдают. Потом, надо иметь в виду, что дух сопротивления после всего, что произошло в 90-е годы, сломлен. Мы упустили ситуацию, а в 2000-е ничего предпринять не могли, а может быть, и не хотели», – полагает Решетников.

При этом он считает,что потеря Балкан была проигрышем России не только в духовном, но и военном и экономическом отношении.

«Сейчас мы никак не можем трубу перебросить через Балканы в Европу. Они выстроили забор сопротивления в лице Болгарии и Греции, а Турция для нас, мягко говоря, неудобный партнер. Сербия важна с военно-стратегической точки зрения. Поэтому, когда американцы туда пришли, они первым делом построили базы, которые контролируют Восточное Средиземноморье», – констатировал генерал.

Однако задачу возвращения в регион сейчас облегчает для России тот факт, что Запад существенно ослаб.

«Есть такое впечатление, что немножко подорвали они свои силы, и их на все не хватит. Россия укрепляется, и Западу сейчас тяжелее, чем в 90-е. В Сирии мы уже показали, что не собираемся просто так уходить из традиционных зон влияния, как это было на Балканах», – заключил Решетников.

Политолог Олег Бондаренко вообще не считает, что Россия потеряла Балканы.

«Я не считаю, что Россия проиграла этот регион, потому что российское влияние в Сербии не связано с физическим присутствием – наличием серьезных экономических отношений или военных баз. Оно связано с большой культурной доминантой и ролью, которую Россия играла в Сербии. То, что кольцо НАТО сужается вокруг Сербии, это вызов для России, но не фактор, уменьшающий ее влияние. Возможно, наоборот, попытка затянуть натовский пояс вокруг Сербии приведет к обратной реакции», – сказал Бондаренко.

По его мнению, Балканы для России – это «ключ к Европе».

«Исторически влияние России в этом регионе всегда было довольно серьезным. Сохранение его – важный залог наличия ключа к европейским делам, которым Москва пока практически не пользовалась, хотя могла бы», – подытожил Бондаренко.