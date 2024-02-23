Беглый либерал сеет «зраду»: Запад не считает Украину частью себя

Украинцы слепо верят пафосным заявлениям западных хозяев на официальных встречах – и искренне считают, что Украина является частью Запада.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил сбежавший в Германию бывший российский министр, аферист и оппозиционер Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что западное общество поддерживает Украину, но не считает украинский конфликт для себя вопросом жизни и смерти.

«Запад не считает Украину частью себя. Можно сколько угодно мотивационных речёвок на эту тему произнести, более того, западные политики это постоянно делают, но судя по поступкам, Запад не считает Украину частью себя. Да, они ей сочувствуют, да, они ей говорят приятные вещи, более того, они даже ей помогают, но не считают частью себя. Запад не считает Украину частью себя на уровне общества, ментально и так далее. Равно как и американцы во время Вьетнамской войны не считали Вьетнам частью себя. Они не считали, что там какие-то вопросы жизни и смерти Америки решаются. Да, вьетнамцы ведут справедливую борьбу, они не хотят коммунистической диктатуры, они хотят свободное общество, да-да-да, мы им должны помогать, но это не вопрос жизни и смерти Америки. Поэтому нечего нам там делать, давайте мы выведем оттуда войска», – сказал Кох.

Он подчеркнул, что этого категорически отказываются понимать на Украине, поскольку верят болтовне западных хозяев.

«Украинское общество в большей степени ориентировано на слова западных лидеров, а не на их дела. И этот набор вербальных конструкций, которыми нагрузили друг друга Запад и Украина, превратился в некий материальный объект, который украинцы воспринимают как реальность. А её нету, это выдумка. Никакого представления об Украине как части Западной цивилизации нету. Во всяком случае, на Западе. Украинцам сочувствуют, помогают, сколько беженцев приняли, какие жертвы понесли и так далее, но своей частью не считает Запад Украину. И если нужно что-то делать, то в этом направлении нужно главные усилия предпринять Украине, нужно каким-то образом этот стереотип сломать. Как это сделать, я не знаю, но два года, мне кажется, вся пропагандистская машина Украины занимается всем чем угодно, кроме этого. А это самое главное», – рассуждал либерал.