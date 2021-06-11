«Беломайдан омолодил Лукашенко» – франшиза ЛДПР в Белоруссии

11.06.2021, Москва, Елена Острякова

Состояние конфронтации с Западом, в которую Белоруссия вступила после массовых протестов в прошлом году, придало сил президенту страны Александру Лукашенко.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из этого белорусский «либерал-демократ» делает вывод, что уж теперь-то Лукашенко точно бросится в объятия России и подпишет все дорожные карты скопом.

«Пока мы воюем. Мы хорошо умеем воевать. Лукашенко сейчас переживает вторую молодость. Он в 96-м году вступил в жесткое противостояние с Западом. И сейчас мы видим того Лукашенко, который был в 95-96 году. Воевать и защищать страну он умеет. Это стало толчком для Белоруссии, у многих открылись глаза. Даже те, кто на митинги ходил, увидели, что задачей оказалась не демократия. Задача одна – снять любой ценой Лукашенко, а там будь что будет», – сказал Гайдукевич.

Он уверяет, что бодрость президента передалась и его сторонникам.

«Общество встрепенулось. У нас раньше силы, которые поддерживают стабильность, спокойную жизнь, спали. Националисты вели планомерную работу, а патриотические силы спали, размякли от этой спокойно жизни. Сейчас все взбодрились», – рассуждает Гайдукевич.

Он уверен, что последние события ускорят интеграцию Белоруссии и России.

«Эти события укрепят сейчас интеграцию. Осталась одна дорожная карта. Мы уже договорились и по налоговому маневру. Мы уже договорились об общесоюзной промышленной политике. Это прорыв десятилетия. У нас никогда ее не было. Осенью все карты будут согласованы. То есть, эти события ускорили интеграционный проект», – заверил Гайдукевич.