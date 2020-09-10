Беломайданщики одобрили позицию Лукашенко по Крыму

10.09.2020, Москва, Елена Острякова

Бежавшие (согласно версии белорусских властей) на Украину или насильно депортированные по собственной версии оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что согласны мнением президента Александра Лукашенко по поводу Крыма.

Об этом они сказали в эфире украинского телеканала UAПерший, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое личное мнение, что де-факто Крым российский, де-юре – украинский. Это нейтральная позиция. Если в каких-то моментах позиция большинства совпадает с позицией белорусской власти, мне кажется, это нормально. Более того, большая часть позиций может совпадать. Чем больше позиций власти и большинства совпадает, тем лучше власть отражает позицию народа», – сказал Кравцов.

Его товарищ добавил, что в Белоруссии не боятся аннексии со стороны России.

«Лукашенко постоянно пытается навязать угрозу того, что кто-то вторгнется. До выборов он Западу говорил: я вас защищаю от России. После выборов, он звонил Путину и говорил: Запад здесь устраивает революцию, а я вас защищаю. На это уже не ведутся даже внешние партнеры. Белорусы на это уже не ведутся давно. Белорусов сейчас интересуют новые выборы, все хотят перемен. Внутренняя повестка сейчас доминирует в обществе», – сказал Родненков.

Ранее белорусская община Крыма опубликовала открытое обращение к Александру Лукашенко с призывом возобновить железнодорожное и авиационное сообщение с Симферополем.

Компании «Белавиа» и «Белорусская железная дорога» сообщили, что не видят экономической целесообразности в организации рейсов в Крым.