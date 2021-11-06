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06.11.2021 19:28 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Беломайданщики возмущены: Украина торгует с Минском даже после намёка Лукашенко о Крыме

Новости УкраиныБежавшие на Украину беломайданщики недоумевают, почему не признавший победу Александра Лукашенко официальный Киев продолжает...

Бежавшие на Украину беломайданщики недоумевают, почему не признавший победу Александра Лукашенко официальный Киев продолжает спокойно торговать с официальным Минском.

Об этом на форуме в Киеве заявил перебравшийся в Польшу главный редактор вещающего из Варшавы «белорусского» Еврорадио Павел Свердлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, украинско-белорусские отношения сейчас выглядят максимально странно. С одной стороны, есть поддержка оппозиции на дипломатическом уровне, Дмитро Кулеба постоянно что-то пишет в Twitter, такое воодушевляющие.

А, с другой стороны, нет открытой политической воли, нет встречи Зеленского и Тихановской, и продолжается закупка в Белоруссии нефтепродуктов, которые, безусловно, нужны Украине, и они там дешёвые, их выгодно покупать, и, наверное, работают схемы, отлаженные годами. Но это всё какие-то двойные стандарты», – сокрушался Свердлов.

Он проговорился, что такая ситуация свидетельствует о неспособности Владимира Зеленского принимать волевые решения и обеспечивать их выполнение.

«Я очень признателен за то, что уже сделано для белорусских граждан, это, во-первых, можно 180 дней в течение полугода прибывать в Украине, никуда не выезжать. Есть подвижки по работе, по получению ВНЖ, для тех же журналистов, но такое ощущение, что правая рука не знает, что делает левая, или какие-то разные группировки этим всем занимаются во власти.

Нам в Белоруссии это немного непривычно. Потому что у нас как устроена эта вся политика – один человек сказал, и завтра это всё произошло. Может, здесь это как-то сложно, не так, и нельзя это взять и перестать покупать белорусские нефтепродукты, наверное, Зеленский не может сказать – «перестали завтра», – и все такие «ну ладно», и перестали», – попрекал украинцев «змагар».

Он укоряет Киев, что разрыва с Минском не произошло даже после намека Александра Лукашенко о готовности посетить Крым, который Украина считает своим.

«Наверное, раз вы видите эту ситуацию – тысячи репрессированных, эти люди прибежали в Украину не просто так, поверьте, они не просто, потому что очень хотели оставить свои квартиры дома, родных, они оказались здесь. У них была причина, все эти причины знают, но с этим надо что-то делать.

И вот подписаны эти документы, в конце концов, Белоруссии и России. И Лукашенко, наверное, поедет в Крым, по крайней мере, он сказал Путину, что, «почему же вы меня не зовёте до сих пор». Это жирный намек. И у этой страны вы продолжаете покупать много всего полезного, продолжаете с нею дружить, тут, мне кажется, надо крепко подумать», – резюмировал Свердлов.

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