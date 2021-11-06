Беломайданщики возмущены: Украина торгует с Минском даже после намёка Лукашенко о Крыме

06.11.2021 19:28 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Бежавшие на Украину беломайданщики недоумевают, почему не признавший победу Александра Лукашенко официальный Киев продолжает спокойно торговать с официальным Минском.

Об этом на форуме в Киеве заявил перебравшийся в Польшу главный редактор вещающего из Варшавы «белорусского» Еврорадио Павел Свердлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, украинско-белорусские отношения сейчас выглядят максимально странно. С одной стороны, есть поддержка оппозиции на дипломатическом уровне, Дмитро Кулеба постоянно что-то пишет в Twitter, такое воодушевляющие. А, с другой стороны, нет открытой политической воли, нет встречи Зеленского и Тихановской, и продолжается закупка в Белоруссии нефтепродуктов, которые, безусловно, нужны Украине, и они там дешёвые, их выгодно покупать, и, наверное, работают схемы, отлаженные годами. Но это всё какие-то двойные стандарты», – сокрушался Свердлов.

Он проговорился, что такая ситуация свидетельствует о неспособности Владимира Зеленского принимать волевые решения и обеспечивать их выполнение.

«Я очень признателен за то, что уже сделано для белорусских граждан, это, во-первых, можно 180 дней в течение полугода прибывать в Украине, никуда не выезжать. Есть подвижки по работе, по получению ВНЖ, для тех же журналистов, но такое ощущение, что правая рука не знает, что делает левая, или какие-то разные группировки этим всем занимаются во власти. Нам в Белоруссии это немного непривычно. Потому что у нас как устроена эта вся политика – один человек сказал, и завтра это всё произошло. Может, здесь это как-то сложно, не так, и нельзя это взять и перестать покупать белорусские нефтепродукты, наверное, Зеленский не может сказать – «перестали завтра», – и все такие «ну ладно», и перестали», – попрекал украинцев «змагар».

Он укоряет Киев, что разрыва с Минском не произошло даже после намека Александра Лукашенко о готовности посетить Крым, который Украина считает своим.

«Наверное, раз вы видите эту ситуацию – тысячи репрессированных, эти люди прибежали в Украину не просто так, поверьте, они не просто, потому что очень хотели оставить свои квартиры дома, родных, они оказались здесь. У них была причина, все эти причины знают, но с этим надо что-то делать. И вот подписаны эти документы, в конце концов, Белоруссии и России. И Лукашенко, наверное, поедет в Крым, по крайней мере, он сказал Путину, что, «почему же вы меня не зовёте до сих пор». Это жирный намек. И у этой страны вы продолжаете покупать много всего полезного, продолжаете с нею дружить, тут, мне кажется, надо крепко подумать», – резюмировал Свердлов.