Белоруссия готовится к антироссийской истерии

06.02.2020, Минск, Михаил Рябов

Если Александру Лукашенко в ближайшее время не удастся договориться с Россией, население Белоруссии неизбежно ждет спад уровня жизни в результате экономического кризиса. При этом государственная пропаганда в Минске постарается возложить всю ответственность на «несговорчивость» Москвы, прогнозирует белорусский оппозиционный обозреватель Антон Шрайбман.

«Уверен, что большинство людей поймет, что проблемы будут вызваны ссорой с Россией. Эта ситуация будет толкать к поискам виноватого – это Лукашенко плохой, что не договорился, или это Москва плохая, что зажимает.

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Это будет одна из главных информационных битв власти. Пропаганда будет пытаться снять с себя ответственность за падение уровня жизни и переложить ее на Россию, в то время, как российские СМИ будут топить за обратную точку зрения.

Моя ставка – больше белорусов выберут первую позицию. И не только потому, что все такие патриоты. У властей больше инструментов информационного влияния, включая контроль входного российского ТВ-потока, и неограниченные возможности обвинять Москву во всех грехах.

Оппозиция не станет здесь спорить с властью и доказывать, что Москва тут не при чем. Пророссийской оппозиции пока нет. Негосударственные СМИ тоже вряд ли станут на пророссийские позиции», – прогнозирует автор.

Напомним, что в последние месяцы Минск безуспешно добивался от Москвы продолжения сверх-льготных условий поставок нефти и газа, а также допуска своих товаров на российский рынок. При этом Лукашенко заявил, что не намерен поступаться суверенитетом «за бочку нефти».

Союзный договор между Россией и Белоруссией предусматривал введение общей валюты, создание совместного парламента. Эти пункты до сих пор не реализованы. Минск также не признал воссоединения Крыма с РФ.

«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями», – также заявлял белорусский лидер.

Минск пытается договориться о закупке энергоносителей в других странах, однако контракты получаются менее выгодными, нежели предлагает сейчас Россия.