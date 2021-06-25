Белоруссия не испугалась санкций ЕС и готовится конратаковать

25.06.2021, Москва, Елена Острякова

Евросоюз принял экономические секторальные санкции, которые затрагивают калийную, нефтеперерабатывающую и табачную промышленности Белоруссии, а также государственные банки.

Вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий. А также доступ к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных финансовых организаций, устанавливается запрет на страхование и перестрахование белорусского правительства, госорганов и агентств.

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Белорусская оппозиция празднует это решение как победу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Секторальные санкции ЕС – бескомпромиссный шаг объединенной Европы в поддержку бескомпромиссных белАрусов», – прокомментировал решение лидер политэмигрантов Павел Латушко. «Европейский союз нанёс мощнейший удар по доходам семьи Лукашенко. Запрет на покупку и транзит калийных удобрений приведёт к ликвидации крупнейшего источника финансовой поддержки режима, который лишится более $1,3 млрд ежегодно», – написал в своем телеграм-канале бежавший в Европу политолог Дмитрий Болкунец.

Однако не все из них так оптимистичны. Проживающий в Киеве политолог Игорь Тышкевич обращает внимание на лазейки, присутствующие в тесте резолюции ЕС.

«Из Беларуси нефтепродукты покупать нельзя. Чёрным по белому. А из Британии (где ННК под санкциями, но БеларусОйл, Белнефтехим, БНК – нет)? А из России через российских трейдеров в Усть Луге (чего очень хотел Путин)? А такого запрета нет. По калийным удобрениям – напрямую нельзя. А если через российских трейдеров? И вот тут вспоминаем старую добрую песню о переформатировании БКК, но уже под российским контролем. Что тут можно сказать – снимаю шляпу перед европейскими политиками за умение работать с формулировками документов», – написал Тышкевич. .

Публицист Петр Кузнецов обращает внимание, что согласно резолюции, действующие контракты будут исполнены. Кроме того, санкции не затронули основной продукт “Беларуськалия”. Под запрет попал лишь хлористый калий с содержанием K2O меньше 40% и больше 62% , но основная продукция белорусского предприятия – хлористый калий с К2О от 40 до 60%.

«Значит, де-факто воздействие откладывается минимум на год: по калию – основной товар под запреты не подпадает; по нефтепродуктам – ЕС импортировать напрямую не будет, но огромный объем торгуется через британских трейдеров, да и через российское посредничество можно обход искать. Введенные санкции не смертельны», – пишет он, выражая надежду, что ЕС решится на реальные секторальные санкции.

Российские либеральные экономисты также сомневаются, что ЕС удастся пошатнуть режим Лукашенко. Они уверены, что его спасет Россия, которая сама сможет манипулировать режимом.

«Мы можем закупать продукцию, которая запрещена к экспорту в Евросоюз. Те же калийные удобрения, нефтепродукты пойдут, как будто они российского производства. Мы получаем еще больше возможностей чисто политических для манипулирования, я думаю, режимом Лукашенко. Может, Россия приступит наконец к каким-то действиям, которые будут в Беларуси менять режим в пользу России», — сказал в эфире телеканала «Дождь» член экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гонтмахер. «Друг Владимир другу Александру не даст пропасть в этой ситуации и наладит какой-нибудь взаимовыгодный бартерный обмен, что белорусские нефтепродукты пойдут в Россию, а российские пойдут в Европу. Ну и там “Уралкалий” и “Беларуськалий” договорятся об обмене рынками. Какие-то логистические издержки из этого будут, но не думаю, что удар будет серьёзным», – заявил в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

Белорусский политолог Петр Петровский считает, что первые полгода страна будет перестраиваться от санкций и это повлечет за собой рецессию.

«Однако свято место пусто не бывает, и белорусские производители найдут рынки сбыта в Евразии. Вопрос только в скорости и системности работы. С комплектующими такая же ситуация. Имеется схема кооперации между МАЗом и китайским Вейчаем. Думаю, что подобные схемы будут организовываться и для других производств. Главное в этой схеме не допустить приватизации белорусских флагманов, сохранить над ними суверенитет. Сложнее будет заместить выпадающие инвестиции другими, прежде всего из России, Китая, Турции, арабских стран», – написал Петровский.

А его коллега Алексей Дзермант предлагает не только защищаться, но и контратаковать.

«Белорусский ответ на западные санкции должен быть комплексным и жёстким, чтобы там не возникало никаких иллюзий относительно того, что нас можно сломать. Сворачивать сотрудничество в сфере безопасности с ЕС, особенно с соседями, особенно в части контроля границы. Поток мигрантов, наркотрафик, контрабанда – все это должно больше беспокоить не Беларусь, а ЕС. Так пусть начнут беспокоиться и тратить деньги. Сворачивать социо-гуманитарное сотрудничество. Выпиливать все западные НКО, закрывать все СМИ с западным финансированием, выходить из Болонской системы. Минимизировать транзит через Прибалтику, начать национализацию активов западных корпораций», – написал Дзермант.

Последняя угроза наиболее реальна. Если транзит белорусских грузов по Литве прекратится, то литовская железная дорога и связанные с ней структуры лишатся примерно 100 миллионов евро годового дохода.

Более 90% всей продукции «Беларуськалия» вывозилось через Клайпедский порт в Литве. Он потеряет около 17% от всех сборов. Литовские железные дороги потеряют свыше 16% товаропотока. В целом прибалтийская республика оценивает потери в 0,9% ВВП. Белоруссия легко переориентирует свой экспорт на Китай и Индию.

Политическую поддержку стране, надеются в Минске, может оказать не только Россия, но и Китай, а также евроскептики стран ЕС.