Белоруссию поджигают с обеих сторон

20.10.2020, Минск, Артем Агафонов

Несмотря на ультиматум Тихановской и ставшую еще более жесткой риторику белорусской оппозиции, выходные в Минске прошли относительно спокойно. Разумеется, не обошлось без многотысячных колонн оппозиционеров, идущих по одному из проспектов, кордонов силовиков, задержаний, светошумовых гранат и даже стрельбы по протестующим резиновыми пулями.

Но это для современного Минска, к сожалению, уже стало привычным. Многие ожидали худшего.

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В этот раз протестующие выбрали для своего шествия Партизанский проспект, который находится в рабочем районе и на котором важные государственные резиденции и прочие стратегические объекты отсутствуют. Странность выбора кажущаяся – все дело в названии проспекта. В последнее время белорусские оппозиционеры все чаще спекулируют на партизанской тематике.

Хакеры, ломающие сайты госструктур, у них зовутся «киберпартизанами», пикеты из нескольких человек могут назвать «партизанскими вылазками». Повесил на дереве ночью бело-красно-белый флаг – уже можешь считать себя «партизаном». В республике, поколениями воспитывавшейся на подвиге белорусских партизан во время Великой Отечественной, это неплохо работает, несмотря на очевидную подмену понятий и противоположную геополитическую направленность самих явлений.

Партизанскую тематику оппозиционеры раскручивают «на вырост» для того, чтобы заранее подвести эмоциональную и идеологическую базу под будущую радикализацию протестов, вероятность которой, несмотря на относительно спокойные выходные, растет. Ведь партизанское движение – это не помахать флагом на митинге, а опасная вооруженная борьба.

К сожалению, накаляют политическую обстановку в Белоруссии не только радикальные оппозиционеры, но и представители власти и некоторые их сторонники, чьи высказывания порой бывают еще более экстремистскими, чем у оппозиционеров.

На прошлой неделе сразу два высокопоставленных представителя белорусского МВД заявили о возможном применении огнестрельного оружия в отношении протестующих. Один из них даже сказал, что его применение будет гуманным, породив волну мрачных шуток и мемов.

Разумеется, в экстренных случаях белорусские силовики имеют право стрелять на поражение по гражданским, но основания для этого перечислены в законе «О правоохранительных органах», и подобных ситуаций во время протестов в Минске даже близко не было. Как на такие заявления отреагировала оппозиция, догадаться не сложно.

Но, если высказывания милицейского начальства еще имеют какое-то отношение к законности, то отдельные сторонники власти уже предлагают откровенный криминал. Вот, например, как бывший КВНщик Андрей Муковозчик предложил бороться с оппозиционерами, блокирующими движение транспорта на минских улицах: «Как только на перекрестке появляются эти «светлые-мирные», мужики прыгают в машину и едут туда же. Когда их тоже пытаются заблокировать, бейсболисты наши дружно выскакивают. И со всей отцовской дури учат сопливую и сильно безмозглую при этом молодежь. Бейсболу. Дубиной народного гнева. В общем, гасят всех. Затем складывают обученное на тротуар и уезжают».

Налицо призывы к созданию организованного преступного сообщества с целью избиения граждан. Монополия государства на насилие, как видим, в расчет не принимается.

Казалось бы, мало ли в обществе экстремистов с обеих сторон, особенно в периоды политических обострений. Однако вся проблема в том, что Муковозчик – не просто бывший КВНщик, а журналист самой тиражной газеты Белоруссии «СБ. Беларусь сегодня» и лауреат премии «Золотое перо» – 2020 Белорусского союза журналистов в номинации «Лучший авторский проект в интернете и социальных сетях». Статья же с такими призывами была опубликована на сайте газеты, являющейся, кстати, официальным органом Администрации президента.

Если уже «золотые перья» таких изданий, что официальней некуда, не гнушаются подобным, то чего ожидать от деятелей – попроще, которым подобная пропаганда промывает мозг в режиме 24х7?

А, вот, чего! Некто Максим Семенюк, бывший сотрудник МВД, явно начитавшийся Муковозчика, предложил не только погонять оппозиционеров по Минску, но и «на худой конец загнать их в минский Дом Профсоюзов», здания которого ему не жалко и «творчески переработать опыт южных соседей».

Между прочим, такое желание последовать примеру украинских необандеровцев, которые заживо сожгли десятки человек в Одессе, не вызвало особого отторжения у провластной части фейсбук-сообщества, а один из организаторов, якобы пророссийского, «Народно-патриотического объединения «Родина» Михаил Малаш назвал Семенюка «совершенно адекватным человеком».

В общем, в Белоруссии сейчас все очень неоднозначно и не вписывается в черно-белую схему. Республику поджигают с обеих сторон.