Белорусская диаспора Крыма обижена на Лукашенко

21.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусы, проживающие в Крыму, хотели бы, чтобы официальный Минск, наконец, признал российский статус полуострова.

Об этом в интервью белорусскому издании. Imhoclub заявил руководитель белорусской общины Крыма Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам очень обидно, что самый братский для нас народ не хочет признать право крымчан и крымских белорусов, в том числе, на самоопределение. Эта позиция официального Минска создаёт большие проблемы для взаимодействия наших республик, это бьёт по экономическому взаимодействию регионов, отсутствуют официальные представительства белорусского государственного сектора и бизнеса, тяжело без прямого авиасообщения, от отсутствия консульской поддержки страдают белорусские туристы.

Ну и, конечно же, позиция «незамечания» крымской белоруской диаспоры исторической Родиной создаёт напряжение и непонимание этой позиции внутри нашей диаспоры», – сказал Чергинец.

По его словам абсолютное большинство крымских белорусов поддержало воссоединение Крыма с Россией. Многие из них были активными участниками Русской весны.

В Крыму проживает 22 тыс белорусов, это четвёртая по величине община на полуострове, после русской, украинской и крымско-татарской.