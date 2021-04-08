Белорусские политэмигранты приготовились рвать на куски наследство Тихановской

08.04.2021, Минск, Артём Агафонов

Прошло всего около трети года, а в Белоруссии объявилось больше инициатив по созданию политических партий, чем за последние 20 лет. Инициативы самые разные и с разными шансами на то, чтобы партией в итоге стать. Сегодня появилась еще одна.

Поддержавший в августе прошлого года оппозиционные протесты директор (теперь уже бывший) старейшего в Минске Купаловского театра Павел Латушко заявил о планах создать собственную партию. Названия у нее еще нет, а на официальную регистрацию в Минюсте Латушко даже не собирается подавать документы до того, как «в стране появятся политические и правовые условия».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Партийное строительство он называет игрой на опережение для того, чтобы иметь возможность заполнить политический вакуум, который образуется после ухода Лукашенко, и «участвовать в строительстве новой Белоруссии».

Латушко – белорусский националист. Собственно, этого он особо не скрывал ни будучи министром культуры, ни будучи послом во Франции. Таких системных националистов в белорусской номенклатуре хватает и сейчас, но, попавший в опалу и задвинутый на должность директора театра, Латушко не сохранил лояльность Лукашенко, а решил сыграть ва-банк и поддержать оппозицию. Ставка, как известно, не сыграла, амбиции никуда не делись, так что теперь он готовится к игре в долгую.

После несостоявшихся массовых протестов 25 и 27 марта процессы структурирования белорусской политэмиграции резко ускорились. Она и раньше была далеко не однородной. В ней четко выделялись, по крайней мере, три конкурирующих и лишь формально связанных между собой центра – штаб Тихановской, со всеми аффилированными структурами и фондами, «Народное антикризисное управление» во главе с Латушко и группа сторонников Виктора Бабарико.

Существуют также и более мелкие группы и отдельные политики со своими интересами. Та же Ольга Карач сейчас активно играет в какую-то свою игру и начала «топить» Тихановскую, когда это еще не было мейнстримом. Теперь – мейнстримом почти стало.

Первыми, уже в первый рабочий день после неудавшихся протестов, об уходе в свободное плавание заявили сторонники Бабарико, заявив о планах создать собственную партию под названием «Вместе». Такие планы были у самого экс-банкира еще до президентских выборов, в его окружении они озвучивались, но были отложены после обвинений в расколе протеста.

Осенью, когда символом протеста сделали Тихановскую, это воспринималось как своего рода сепаратизм. Теперь многие уже воспринимают Тихановскую как символ слитого протеста, и недалек тот день, когда в оппозиции это мнение станет преобладающим.

Вторым с тонущего корабля Тихановской побежал Латушко. Время для этого тоже выбрано интересное – на следующий день после того, как советник Тихановской по международной политике Франтишек Вечерко объявил детали широко распиаренного плана, по которому она собиралась принуждать режим сначала к переговорам, а затем – к капитуляции.

План оказался наивным и краткосрочным – у оппозиции нет никаких рычагов для того, чтобы уже в мае начать такие переговоры с Лукашенко, не говоря уже о том, чтобы добиться исполнения достигнутых договоренностей.

Для Тихановской и ее окружения подобное вообще характерно – громкие и грозные заявления на входе и пшик на выходе. Так было неоднократно, начиная с «ультиматума» 26 октября и заканчивая несостоявшимся «Днем воли» 25 марта. После того, как май закончится, а переговоры не начнутся, ее вообще перестанут воспринимать всерьез.

Разочаровываются в Тихановской и ее хвастливом, но неэффективном окружении не только белорусы (их разочарование это окружение переживет без проблем), но и западные покровители. И многочисленные коррупционные скандалы вокруг Тихановской, ее «кошелька» Андрея Стрижака и советника Франтишека Вечерко – этому разочарованию очень способствуют.

Не за горами борьба за «наследство Тихановской» и лидеры новой волны белорусской политэмиграции начинают к ней готовиться. Слова о «работе на опережение» и «заполнение политического вакуума» – как раз об этом.