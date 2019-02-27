Белорусский народ нельзя оторвать от России – Кравчук
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признал, что в Белоруссии украинский сценарий невозможен.
Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «Настоящее время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не раз бывал в Белоруссии. Там другая система понимания белоруссами своего места в российско-белорусских отношениях. Они открыто говорят: без России мы не можем. Может, какое-то количество интеллигенции против, но народ только с Россией», – сказал Кравчук.
Он полагает, что если президент Беларуси Александр Лукашенко решит изменить внешнюю политику своей страны, это будет стоить ему кресла.
«Если Лукашенко круто развернется в сторону от России, его белорусский народ не поймет. Это будет конец его политической карьеры. Это знают русские и Путин. Там не может быть конфликта как украино-российский, потому что мы совсем другая нация», – сказал Кравчук.
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