Белорусский политолог назвал главного преемника Лукашенко

Наиболее вероятным преемником Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии является нынешний министр иностранных дел Владимир Макей, который до Беломайдана проводил прозападную политику.

Об этом в интервью youtube-каналу «Центр новых идей» сказал сбежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У сегодняшнего министра иностранных дел чуть ли не самые лучшие шансы самому назначить следующего министра иностранных дел. Мне кажется, что если Лукашенко подойдет к преемничеству, то самым главным качеством для преемника будет не просто лояльность, а проверенная временем и опытом лояльность, так, чтобы Лукашенко мог ему доверить самое сокровенное – свою политическую и физическую судьбу.

Мне кажется, никто как Макей не доказал Лукашенко свою преданность. За те более 20 лет, что он рядом с ним, Владимир Макей столько раз жертвовал своей репутацией, делом своей жизни, своими надеждами на «восточно-европейскую Швейцарию» ради интересов Александра Лукашенко, что у он на сегодняшний день – из самых первых лошадок, с точки зрения занять эту должность после Лукашенко. Сегодня это кандидат из топ-3», – сказал Шрайбман.