11.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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Белорусский политолог назвал главного преемника Лукашенко

Наиболее вероятным преемником Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии является нынешний министр иностранных дел...

Наиболее вероятным преемником Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии является нынешний министр иностранных дел Владимир Макей, который до Беломайдана проводил прозападную политику.

Об этом в интервью youtube-каналу «Центр новых идей» сказал сбежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У сегодняшнего министра иностранных дел чуть ли не самые лучшие шансы самому назначить следующего министра иностранных дел. Мне кажется, что если Лукашенко подойдет к преемничеству, то самым главным качеством для преемника будет не просто лояльность, а проверенная временем и опытом лояльность, так, чтобы Лукашенко мог ему доверить самое сокровенное – свою политическую и физическую судьбу.

Мне кажется, никто как Макей не доказал Лукашенко свою преданность. За те более 20 лет, что он рядом с ним, Владимир Макей столько раз жертвовал своей репутацией, делом своей жизни, своими надеждами на «восточно-европейскую Швейцарию» ради интересов Александра Лукашенко, что у он на сегодняшний день – из самых первых лошадок, с точки зрения занять эту должность после Лукашенко. Сегодня это кандидат из топ-3», – сказал Шрайбман.

При этом он отметил, что в качестве министра Макей до сих пор практически на занимался выстраиванием отношений с Россией.

«Насколько я понимаю функционал МИД до сегодняшнего кризиса, он касался всех остальных направлений, кроме России. Отношения с Россией администрировались из правительства, из администрации президента, из министерства обороны и напрямую между регионами.

Роль МИДа сводилась к консульским, протокольным и гуманитарно-культурным вопросам. К политике и экономике МИД имел отношение на всех иных векторах. Сейчас европейский и американский вектор по-существу сводится к перепалкам. Украина – то же самое. Сейчас МИД – товаропроводящая сеть наших тракторов в Африку», – сказал Шрайбман.


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