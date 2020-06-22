Белорусский «ставленник «Газпрома» готовит Майдан и понижение статуса русского языка

22.06.2020, Москва, Елена Острякова

Штаб экс-банкира Виктора Бабарико, которого президент Белоруссии считает протеже российского «Газпрома», сразу после его ареста опубликовал написанное заранее обращение к сторонникам.

Поскольку арест ожидался, обращение анонсировалось. Однако вместо пламенных призывов (когда его вывесили в сети, по всей Белоруссии уже шли акции протеста) Бабарико всего лишь призвал собирать подписи за референдум по возврату к конституции 1994 года.

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Экс-банкир обосновывает необходимость возврата тем, что в старой конституции количество президентских сроков было ограничено, а сам президент обладал меньшими полномочиями.

Однако Бабарико лукавит. В старой конституции были и другие статьи, носящие откровенно националистический и антирусский характер.

«Поздравляю: герб «Пагоня», червоно-белый флаг. Поздравляю: белорусский язык – государственный, русский – официальный. И все то, от чего мы, надеюсь, 1 июля уже избавимся – от конституционной зависимости от международных сил», – сказал в интервью youtube-каналу PolitWera участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимир Трухан.

Он считает, что возврат к старой конституции ознаменует частичный отказ Белоруссии от суверенитета в интересах западных кураторов.

«Главное, что изменится, все лукашенковские поправки 95-го года уйдут… Усилится роль парламента, ослабнет роль президента. Это огромный минус. Дело в том, что все конституции, которые были написаны нашими зарубежными партнерами под копирку, для всех без исключения союзных республик, не исключая РФ», – сказал Трухан.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает инициативу с референдумом тактическим проигрышем Бабарико в борьбе за президентское кресло.

«Неужели руководители из окружения В. Бабарико, решившие вести борьбу за власть в авторитарной стране по бизнес-планам, еще не осознали, во что они ввязались? Но тогда они должны уяснить простую истину: В. Бабарико пока только авансом получил огромную (половина электората!) поддержку народа в рамках протестного голосования.

Между тем граждане Беларуси готовы, как на Украине в 2019 году, голосовать даже за клоуна, но только не за Лукашенко. Выбрали сердцем В. Бабарико. Пока выбрали… Это надо ценить и соответствовать. Однако штаб претендента рискует разменять доверие народа на пустые и глупые инициативы, чем нанесет огромный ущерб народному Сопротивлению. Естественно, А. Лукашенко этим мгновенно воспользуется в свою пользу», – написал Суздальцев в своем блоге.

Либеральный политтехнолог Виталий Шкляров напротив видит в инициативе с референдумом прекрасную перспективу устроить в Белоруссии Майдан не сразу после проигранных выборов, а позже.

«Даже зарегистрировать инициативную группу в избиркоме, подконтрольном власти — задача не из простых. Но если регистрировать инициативную группу там откажутся, предъявив какие-либо законные основания — то всегда можно будет исправить ошибки и подать заявку снова. Если же отказ будет незаконным, если, скажем, все инициативных граждан просто арестуют по надуманным предлогам и посадят в тюрьму — тут уже будет подниматься вопрос о прямом гражданском сопротивлении незаконным действиям властей.

Предложение Бабарико о проведении референдума по сути поставило Лукашенко в ситуацию, когда у него не много хороших ходов. Давить народ, не давая ему законного права на проведение референдума — очень опасно. Та же милиция, которая получит приказ разгонять протестующих, вполне может в какой-то момент отказаться от борьбы с собственным народом, особенно если людей будет много. Просто в воздухе чувствуется, насколько сейчас вероятен такой сценарий в когда-то послушной и забитой Беларуси», – написал Кляров на сайте «Эха Москвы».

Видимо такого же мнения придерживается и штаб Бабарико. На днях он объявил, что в инициативную группу по проведению референдума записались уже 8 тыс добровольцев.