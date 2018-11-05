Беременная украинка получила в Малайзии пожизненный срок за торговлю кокаином

05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Малайзии украинку приговорили к пожизненному лишению свободы за торговлю кокаином, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает New Straits Times.

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Верховный суд Малайзии вынес приговор 24-летней украинке Клавдии Лопаткиной после того, как три года назад ее признали виновной в торговле кокаином.

Судья указал, что у обвиняемой было достаточно времени, чтобы проверить два пластиковых пакеты, которые она привезла из Дубая в Куала-Лумпур, а затем в Пенанг.

“Вместо этого она просто “закрыла глаза” и не воспользовалась возможностью проверить содержимое сумки, в которой, по ее словам, были шоколадные конфеты”, – отметил он.

Ранее украинка была освобождена Верховным судом, но сторона обвинения подала апелляцию.

Женщину арестовали 31 декабря 2015 года в международном аэропорту Пенанга по обвинению в незаконном обороте 1,5 кг кокаина. Она тогда была на первом месяце беременности. Она родила девочку во время пребывания за решеткой.