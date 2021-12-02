Беременным украинкам «помогут» реализовать свое «право на труд»

Новости Украины

Беременные украинки и украинки с малолетними детьми скоро получат возможность трудиться наравне с остальными. На рассмотрении Кабинета Министров находится законопроект, который предусматривает снятие запрета на ночную и сверхурочную работу, а также на труд в выходные и командировки для упомянутых выше категорий работниц.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит «снять неоправданно жестокие для ХХI века запреты для женского труда, что позволит женщинам реализовать свой экономический потенциал и обеспечить полноценную реализацию ими права на труд».

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Так говорится в пояснительной записке к документу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Список готовящихся изменений достаточно широк. Так, из Кодекса законов о труде Украины исключат статью 175. Сейчас она устанавливает ограничение на использование женского труда на работах в ночное время. Исключением является только случаи, когда есть острая нужда в работниках. Однако и в таких ситуациях женщины могут работать ночью только временно.

Подобная участь ждет и статью 176. Ее нормы запрещают привлекать беременных и тех женщин, у которых есть дети в возрасте до трех лет, к ночным и сверхурочным работам, а также к работам в выходные дни. Их также нельзя отправлять в командировки.

Однако при этом в новой редакции будет изложена статья 177, в которой установят запрет на работу в таких форматах для беременных и женщин с детьми в возрасте до полутора лет. Работницы, у которых детям от полутора до трех лет, смогут трудиться так, если дадут на это свое согласие работодателю. Насколько это будет соблюдаться на большинстве украинских предприятий – сказать сложно.

Будут внесены поправки и в статью 184. Предложено запретить отказывать беременным в трудоустройстве, а также снижать им заработную плату по мотивам, которые связаны с беременностью. Кроме того, будет запрещено разрывать трудовой договор по инициативе работодателя с работниками, на попечении которых находятся дети в возрасте до трех лет или ребенок инвалид в возрасте до 14 лет.

Очевидно, что институт социальной поддержки на Украине переживает кризисные времена. Впрочем, беременным и матерям с маленькими детьми от этого не легче – теперь у них будет еще меньше возможностей защищать свои права.

При этом в России к женскому труду относятся бережнее. Так, в начале августа Минтруд России сократил перечень профессий, не рекомендованных для женщин. Теперь россиянки не смогут, например, трудиться авиационными механиками и инженерами, занимающимися техническим обслуживанием самолетов и вертолетов. Ведомство планирует и дальше сокращать «совершенствовать» список «неженских» профессий. Грядущие изменения анонсировал заместитель главы Минтруда России Алексей Вовченко.

«Необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин», – считает он.

Кроме того, ведомство приказом от 14 сентября 2021 г. № 629н утвердило предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную. При превышении указанных норм использование женского труда запрещается. Новые нормы будут применяться с 1 марта 2022 года.