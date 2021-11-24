Безгаз для Молдовы: Что ожидать Приднестровью?

Срок ультиматума, предъявленного «Газпрому» Молдове, истекает сегодня. Если из Кишинева не поступят деньги за текущие поставки газа (74 миллиона долларов), страна окажется отрезанной от источников топлива. Пока платеж не поступил.

Зато вице-премьер молдавского правительства пообещал направить в Москву письма



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«Посмотрим, как отреагирует “Газпром”. Нет никаких разумных и рациональных причин не получать поставки газа с четверга, нет оснований для этого, но посмотрим. Немного прискорбно то, что произошло, но я уверен, что мы справимся с этой ситуацией», – сказал Спыну.

с заверением, что деньги будут выплачены в конце этой недели.

По замыслу молдавского правительства деньги (1,7 милиларда леев) Moldovagaz, 50% акций которого принадлежит «Газпрому» переведет государственная компания Energocom. Средства на счетах Energocom судорожно аккумулировались в октябре, когда сознательно затянувший переговоры с Москвой Кишинев выпрашивал помощь «для борьбы с агрессией» у Евросоюза и тратил их на закупку микроскопических объемов газа по сумасшедшим спотовым ценам.

В те дни в Молдове действовало чрезвычайное положение, и транши можно было осуществлять, не оглядываясь на парламент. Таким же образом теоретически можно было расплатиться и с «Газпромом» за возобновившиеся поставки. Но 22 ноября ЧП закончилось, а деньги в Москву так и не ушли. Можно предположить, что Moldovagaz имел какие-то гарантии о расчете по упрощенной схеме, потому что ультиматум «Газпром» выдвинул сразу же после снятия ЧП.

Казалось бы ситуация вновь критическая. Но молдавское правительство не сочло необходимым созвать внеочередное заседание парламента, чтобы решить вопрос с деньгами. Их выделят в четверг, на очередном заседании. Тогда транш уйдет в Москву в пятницу.

Все это происходит на фоне странного решения молдавского Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ) снизить с 1 декабря 2021 года тарифы на газ для потребителей на 25%. Таким образом доходы Moldovagaz искусственно лишался значительной части доходов, из которых должен был оплачен российский газ.

Кстати, решение НАРЭ тоже было принято за несколько часов до ультиматума «Газпрома» и вполне могло его спровоцировать.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (ПМР) Игорь Шорников полагает, что молдавское правительство намеренно «разыгрывает из себя каких-то инфантильных детей, забывших вовремя заплатить», но на деле активно работают над тем, чтобы оставить Приднестровье без поставок энергоносителя.

«У них уже готов газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, по которому газ может поступать не через Приднестровье, а через Румынию. Одновременно тот же самый вице-премьер Андрей Спыну ведет переговоры о строительстве линии электропередач, которые объединят энергосистемы Румынии и Молдовы. То есть все делается для того, чтобы разрушить сложившуюся естественную монополию России на энергетическом рынке в регионе. На мой взгляд, это имеет определенный прицел. Если Молдова обретет независимость даже дорогой ценой от России в энергетической сфере, то это позволит Кишиневу блокировать Приднестровье, где проживают 220 тысяч российских граждан. Там надеются, что таким энергетическим давлением на Тирасполь удастся заставить приднестровские власти согласиться на политические требования Молдовы о реинтеграции. Если это произойдет, то Молдова создаст условия для свертывания российской миротворческой операции», – сказал Шорников в эфире телеканала «Россия 24».

Он полагает, что за «хитрым планом Кишинева стоит Вашингтон.

«Это уже стратегическая задача для США и вот именно для этой цели Вашингтон привел к власти Майю Санду. Я думаю, что и в перспективе Кишинев будет срывать свои обязательства по контракту, который они заключили с «Газпромом». И если Россия действительно рано или поздно перекроет газ, то это, конечно, в первую очередь ударит по Приднестровью, по сотням тысяч российских соотечественников. Поэтому Кишинев вполне намеренно это делает, потому что появится повод для обвинения России в энергетической агрессии, выкручивании рук молдаванам во время холодной зимы. Нынешнее правительство нуждается в создании из России такого образа врага», – сказал Шорников.

В свою очередь Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что альтернативы российскому газу у Молдовы нет.

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«Конечно, Молдова может обратиться за альтернативной помощью к своим соседям – Румынии и Украине. Но надо понимать, что это будет краткосрочное решение, потому что ни Украина, ни Румыния не готовы поставить Молдове в отопительный сезон 700 – 800 миллионов кубометров газа на приемлемых ценовых условиях – меньше 400 долларов за тысячу кубометров. Но отдельный вопрос, как будет осуществлять газоснабжение Приднестровье. В случае такого сценария Молдова может обратиться к Украине с просьбой не транзитировать российский газ в Приднестровье. Это может стать проблемой для всего региона, потому что Молдавская ГРЭС работает на российском газе», – сказал Кондратьев в интервью youtubе-каналу Sputnik.