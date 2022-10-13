Бойцам ВСУ раздают инструкции на случай гомосексуальных домогательствах наёмников

13.10.2022  13:26 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, ЛГБТ, Украина
Новости Украины

В ходе освободительных боёв в ДНР защитники Донбасса на позициях ВСУ обнаружили любопытную инструкцию, проливающую свет на нравы в рядах противника.

Видео с передовой публикуют телеграм-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе освободительных боёв в ДНР защитники Донбасса на позициях ВСУ обнаружили любопытную инструкцию,...

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На месте уничтоженного отряда ВСУ были найдены «Памятки» с методическими рекомендациями к поведению «при насильственных действиях иностранных военнослужащих».

«В условиях увеличения количества иностранного контингента с нетрадиционной сексуальной ориентацией в ВСУ, солдаты могут быть подвергнуты сексуальному насилию», – предупреждают в «документе».

В памятке расписаны несколько шагов алгоритма действий в случае попадания в такую ситуацию.

«1 шаг

Сказать на английском языке «I dont want to have sex with you  (имя наемника)». Транскрипция: «Ай донт уонт ту хэв секс уиз ю».

2 шаг

Обратиться к старшему по званию офицеру с просьбой перевести на другую позицию

3 шаг

В случае получения травм при насильственных действиях обратиться в медпункт и написать рапорт с детальным описанием событий.

4 шаг

Запрещено распространять информацию среди товарищей по службе.

5 шаг

При необходимости попросить старшего по званию офицера оказать квалифицированную психологическую помощь», – говорится в рекомендациях.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минувшим летом под Харьковом попал гей-солдат ВСУ, который признался: «наряжаюсь девушкой, чтобы ублажить командира».

А еще весной украинские СМИ развернули рекламу ЛГБТ-солдат под лозунгом «Такого в русской армии нет».

С началом спецоперации РФ на Украине в рядах ВСУ произошёл настоящий всплеск каминг-аутов нетрадиционно ориентированных украинских бойцов.

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