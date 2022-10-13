Бойцам ВСУ раздают инструкции на случай гомосексуальных домогательствах наёмников

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Новости Украины

В ходе освободительных боёв в ДНР защитники Донбасса на позициях ВСУ обнаружили любопытную инструкцию, проливающую свет на нравы в рядах противника.

Видео с передовой публикуют телеграм-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На месте уничтоженного отряда ВСУ были найдены «Памятки» с методическими рекомендациями к поведению «при насильственных действиях иностранных военнослужащих».

«В условиях увеличения количества иностранного контингента с нетрадиционной сексуальной ориентацией в ВСУ, солдаты могут быть подвергнуты сексуальному насилию», – предупреждают в «документе». В памятке расписаны несколько шагов алгоритма действий в случае попадания в такую ситуацию. «1 шаг Сказать на английском языке «I dont want to have sex with you (имя наемника)». Транскрипция: «Ай донт уонт ту хэв секс уиз ю». 2 шаг Обратиться к старшему по званию офицеру с просьбой перевести на другую позицию 3 шаг В случае получения травм при насильственных действиях обратиться в медпункт и написать рапорт с детальным описанием событий. 4 шаг Запрещено распространять информацию среди товарищей по службе. 5 шаг При необходимости попросить старшего по званию офицера оказать квалифицированную психологическую помощь», – говорится в рекомендациях.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минувшим летом под Харьковом попал гей-солдат ВСУ, который признался: «наряжаюсь девушкой, чтобы ублажить командира».

А еще весной украинские СМИ развернули рекламу ЛГБТ-солдат под лозунгом «Такого в русской армии нет».

С началом спецоперации РФ на Украине в рядах ВСУ произошёл настоящий всплеск каминг-аутов нетрадиционно ориентированных украинских бойцов.