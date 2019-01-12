Бойко погубит заигрывание с западенцами вместо битвы за интересы русских

12.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинское общество настолько расколото, что на предстоящих выборах невозможна победа кандидата, который бы обещал учитывать интересы русского Юго-Востока и антироссийского Запада Украины.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ли услышать кандидата в президенты, который в своей программе будет учитывать интересы Запада и Востока? Хотелось бы такое услышать, но… Общество настолько радикализированно, что представить себе кандидата, который захочет взять голоса и там, и там – он получит ноль. Они не перекрываются», – отметил он.

Впрочем, Погребинский признал, что обещания учитывать интересы Запада и Востока можно будет услышать от экс-«регионала» Юрия Бойко.

«Я думаю, будет тот же самый Бойко, который говорит, что «Мы будем учитывать интересы Западной Украины». Но невозможно себе представить, что что-то подобное скажет Порошенко, потому что перед своими первыми выборами он позиционировал себя, как миротворца, как человека, который будет уважать интересы и тех, и тех. Сегодня он этого сказать не может, потому что никто в это не поверит после того, что он за все эти годы наделал», – резюмировал политолог.