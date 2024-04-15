Болгария грозит России базой НАТО в Варне и увеличением численности армии

Елена Острякова.  
15.04.2024 21:58
  (Мск) , Москва
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Балканы, Болгария, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Болгария поддерживает присутствие стран НАТО в Черноморском регионе и наконец увеличит свой оборонный бюджет до 2% ВВП. Она вынашивает проекты по модернизации своего флота.

Об этом министр обороны Болгарии Атанас Запрянов (на фото) заявил сегодня на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Болгария поддерживает присутствие стран НАТО в Черноморском регионе и наконец увеличит свой оборонный бюджет...

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«Один корабль будет модернизирован в 2025 году, другой — в 2026-м. Кроме того, планируется установить системы ПВО в черноморских портах. Это наш вклад в безопасность Альянса. Также мы приняли решение разместить тут боевую группу. Это практический вклад в ситуацию с безопасностью в регионе. Я думаю, что до саммита в Вашингтоне (июль — ред.) вы увидите больше решительных мероприятий», – разошёлся Запрянов.

Он уточнил, что хочет вывести боевую группу НАТО на уровень бригады. Болгария готова построить для нее военную базу в Варне. В планах — развертывание многонациональной дивизии. Личный состав болгарской армии будет увеличен на 35%.

ПВО будет развертываться в контексте помощи Украине, но это займет много времени, добавил болгарский министр. Он допустил, что программа по инвестиционной помощи Украине возможно будет принята в следующем году. София рассчитывает закупить в США истребители Ф-16, но оставит их себе.

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