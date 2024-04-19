Больше не будет американских издевательств в Косово. РФ и КНР вмешаются – американский эксперт

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Россия и Китай открыто дали понять, что время, когда страны НАТО могли нападать на суверенные государства и отстранять от власти их лидеров по своему разумению, подошло к концу.

Об этом в эфире интернет-блога Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир изменился. Больше не будет американских издевательств. НАТО больше не сможет нападать на страны, разрушать их и отстранять их лидеров от власти. Россия вмешается. Что будет делать Россия, если НАТО предпримет какие-то действия из-за Косово? Россия заявила, что когда международная безопасность под вопросом, Россия и Китай вмешаются. Это новая реальность. И мы говорим о НАТО, которое не может развернуть бригаду в Литве быстрее, чем за три года. Я имею в виду Германию, одну из сильнейших держав НАТО. У них ничего не осталось. Франция не может отправить бригаду в Украину, не обанкротившись. У них нет устойчивости. Такова реальность НАТО», – сказал Риттер.