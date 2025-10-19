Необходимо в зачатке искоренять любые настроения, что русские, украинцы и белорусы могут объединиться и пойти против тех, кто развязал конфликт на Украине.

Об этом на Киевском экономическом форуме заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Россией в список террористов), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая панели пропагандистка Банковой Наталья Мосейчук спросила, понимают ли европейцы, что, «когда украинцы, белорусы и русские объединяются, то они своими сапогами идут на территорию Европы».

«Это старая теория, жизнеспособна ли она – вопрос открытый. Наша последняя история показывала, что, к сожалению, так. Почему так вцепились в Украину? Согласно этой теории, ничего не выйдет без нас. Пока, как там написано, три славянских страны не объединятся в одно целое, ничего серьёзного сделать не выйдет. … Осознают ли европейцы, что такая теория как минимум существует, и что она иногда работала раньше? Много кто – да. Вопрос, кто какие делает выводы. Одни начинают говорить – зачем нам помогать, чтобы они в лучшем состоянии туда не дошли. Но это ошибочное мнение, потому что в любом случае это приведёт, согласно этой теории, к разрушению Европы. А другой вывод простой – сделать всё, чтобы этого не допустить… В нашем случае – это прямая помощь нам. …Это очень болезненная тема, такая теория действительно есть», – вещал Буданов.