«Будет огромный котёл»: Российские миротворцы завершают окружение ВСУ

Российские миротворцы продвигаются в Харьковской области и завершают окружение группировки ВСУ, задействованной в карательной операции против Донбасса.

Об этом сообщил экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

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«Наши заходят в тыл подразделениям ВСУ, блокирующим республики Донбасса.

Под Балаклеей уже идут бои. Очень скоро украинская группировка попадёт в положение армии Паулюса в Сталинграде. Будет огромный котёл. Шансы на выживание в нем равны нулю.

Украинские командиры, сохраните жизнь себе и своим бойцам! Времени почти не осталось, примите верное решение! Сложите оружие и возвращайтесь к своим семьям!» – призвал Долгов.