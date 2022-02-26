«Будет огромный котёл»: Российские миротворцы завершают окружение ВСУ

26.02.2022  16:09 (Мск), Харьков
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Украина
Новости Украины

Российские миротворцы продвигаются в Харьковской области и завершают окружение группировки ВСУ, задействованной в карательной операции против Донбасса.

Об этом сообщил экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

Российские миротворцы продвигаются в Харьковской области и завершают окружение группировки ВСУ, задействованной в карательной...

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«Наши заходят в тыл подразделениям ВСУ, блокирующим республики Донбасса.

Под Балаклеей уже идут бои. Очень скоро украинская группировка попадёт в положение армии Паулюса в Сталинграде. Будет огромный котёл. Шансы на выживание в нем равны нулю.

Украинские командиры, сохраните жизнь себе и своим бойцам! Времени почти не осталось, примите верное решение! Сложите оружие и возвращайтесь к своим семьям!» – призвал Долгов.

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