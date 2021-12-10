«Будут отстранять» – в Киеве анонсировали начало «интересного шоу» по переделу власти
Значительная часть украинской «элиты» поняла, что президент Украины Владимир Зеленский лишился поддержки, и теперь его можно свергать.
Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести ФМ» на Украине Владимир Синельников, передает корреспондент «Политнавигатора».
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«Сейчас на Украине ко всем приходит понимание того, что Зеленский уже не так защищён, как это было раньше. И на него уже можно катить бочку – и начинать какие-то политические кампании.
Мы это сейчас видим на примере того, что сложилась достаточно мощная оппозиция олигархов против Зеленского, которые объединяются вокруг Ахметова – богатейшего олигарха Украины.
И то, что вокруг него собирается команда достаточно известных людей говорит о том, что Зеленского собираются устранять из политической жизни Украины», – сказал он.
Владимир Синельников подчеркнул, что Вашингтон также попытается удержать своё влияние на Киев, и его вмешательство сделает ситуацию непредсказуемой.
«Поэтому сейчас всё будет происходить достаточно быстро и очень непредсказуемо, потому что будут играть разные факторы, в том числе попытка США сохранить своё влияние, попытки олигархов как-то отыграться в свою сторону, попытки олигархов заключить новые коалиции и союзы. Всё будет очень интересно – шоу будет продолжаться и будет одним из самых интересных в мировой истории», – резюмировал Синельников.
Спасибо!
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