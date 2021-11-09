«Буржуйки и свет по расписанию». Эксперт обрисовал темные перспективы Украины

Новости Украины

Украине грозит повторение судьбы кавказских республик, которые в начале 90-х годов столкнулись с мощным энергокризисом и были вынуждены устанавливать печки-буржуйки прямо в квартирах.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, это произойдет в случае полной энергоблокады со стороны России и Белоруссии как крайней меры по принуждению Украины к миру.

«Вариант Еревана начала 90-х с буржуйками из окон многоэтажек – это возможно, если действительно будет блокада полноценная со стороны России и Белоруссии, то есть, если не поставляется уголь, не поставляется электричество из Белоруссии и из России, не поставляется еще уголь для металлургии и при этом прекращается транзит газа через Украину. Кстати, последняя опция вообще абсолютно легальна, потому что действующий контракт предполагает необходимость оплачивать транзит 109 миллионов кубометров газа в сутки. Если этого транзита нет, но он оплачивается, то нарушения контракта нет», – сказал эксперт.

«Я пока что не думаю, что завтра Российская Федерация решит такие вещи применить – я всегда считал, что это опция на столе, которая будет применена в случае масштабного наступления в Донбассе», – заявил Митрахович.