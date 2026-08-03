Зе-советник: Эффективность ударов по трассе Новороссия снижается

Анатолий Лапин.  
03.08.2026 10:49
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия спустя два месяца начала применять системы, которые снижают эффективность украинских ударов по трассе «Новороссия».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия спустя два месяца начала применять системы, которые снижают эффективность украинских ударов по трассе...

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«Мы атаковали их инфраструктуру нашими БПЛА, так называемыми мидл-страйками. Сейчас они пытаются масштабировать РЭБ, который работает против «Старлинков». И все больше и больше такого РЭБа мы фиксируем у россиян на оккупированной территории. Они используют и, к сожалению, этот РЭБ работает, мешает нам.

Потом, например, мы начали атаковать логистику, они сделали радиографическую сеть вдоль границ и трасс, там постоянно происходит патрулирование зенитными дронами над дорогами и трассами, и нашим ребятам на ударных БПЛА, мидл-страйках, очень тяжело стало сейчас работать.

То есть, россияне делают ответ. Этот ответ задержался на месяц-другой…

У них даже сейчас есть такая структура: например, если по трассе движется бензовоз, то впереди есть машина МОГ и сзади есть машина МОГ. То есть, это сопровождение, банальный конвой – у них такая защита построена на несколько уровней», – заявил Бескрестнов.

Ранее запорожский губернатор Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину об улучшении обстановки на трассе «Новороссия».

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