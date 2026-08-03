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Никакого перелома на фронте в пользу Украины нет – самостийники продолжают двигаться к своей погибели

Об этом в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche заявила Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, утратившего легитимность после истечения срока полномочий президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание заметило, что западные медиа создают впечатление, что Украина якобы начала побеждать в войне с Россией.

«Многие мыслят исключительно военными категориями. Но для украинцев, которые видят военные действия каждый день, это ничего не меняет. Мы живем под ударами дронов, ракет, бомб. Вот в чем суть: даже если Россия проигрывает, это не значит, что Украина выигрывает. А Россия не проигрывает. Объясните мне, как украинская мать должна радоваться тому, что горит российский НПЗ? Это не вернет ей мужа, это не защитит ее детей. Россия адаптируется, ремонтирует свои заводы. Я каждый день смотрю на карты: мы теряем территорию, людей, экономику, демократию, будущее», – причитает Мендель.

По ее мнению, в конфликте не выигрывают ни украинцы, ни русские, ни европейцы, ни американцы.

«Единственные, кто выигрывает, — это те, кто живет за счет конфликта: некоторые политики, некоторые лоббисты. Народы платят цену. Украина бьет рекорды по числу погибших и раненых. Мы исчезаем. Я смотрю, как умирает моя страна, и слышу аплодисменты на Западе», – говорит экс-рупор Зеленского.

Интервью она завершила призывом к Западу.