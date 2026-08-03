Экс-рупор Зеленского: «Нам приходит конец под аплодисменты Запада»
Никакого перелома на фронте в пользу Украины нет – самостийники продолжают двигаться к своей погибели
Об этом в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche заявила Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, утратившего легитимность после истечения срока полномочий президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Издание заметило, что западные медиа создают впечатление, что Украина якобы начала побеждать в войне с Россией.
«Многие мыслят исключительно военными категориями. Но для украинцев, которые видят военные действия каждый день, это ничего не меняет. Мы живем под ударами дронов, ракет, бомб. Вот в чем суть: даже если Россия проигрывает, это не значит, что Украина выигрывает. А Россия не проигрывает.
Объясните мне, как украинская мать должна радоваться тому, что горит российский НПЗ? Это не вернет ей мужа, это не защитит ее детей. Россия адаптируется, ремонтирует свои заводы. Я каждый день смотрю на карты: мы теряем территорию, людей, экономику, демократию, будущее», – причитает Мендель.
По ее мнению, в конфликте не выигрывают ни украинцы, ни русские, ни европейцы, ни американцы.
«Единственные, кто выигрывает, — это те, кто живет за счет конфликта: некоторые политики, некоторые лоббисты. Народы платят цену. Украина бьет рекорды по числу погибших и раненых. Мы исчезаем. Я смотрю, как умирает моя страна, и слышу аплодисменты на Западе», – говорит экс-рупор Зеленского.
Интервью она завершила призывом к Западу.
«Остановите этот конфликт! Спасите Украину! Часто приводят пример Финляндии: да, она потеряла территории в пользу СССР, но спасла свое государство, свой народ, свою свободу. Обвинения [меня] в симпатиях к России — самый легкий аргумент. Ни одна разведка в мире не подтвердит их, потому что их нет! Это гораздо проще, чем глубоко анализировать конфликт. Если вы из тех, кто хочет победить Россию ценой украинской крови и гибели моего народа, значит, вы потеряли человечность — что бы вы ни говорили. Я говорю это громко и четко, потому что знаю: время на исходе», – резюмировала Мендель.
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