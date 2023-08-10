Бывший соратник Зеленского объявил того «злобным лицедеем, предающим товарищей»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский не может жить без оваций, но готов предать любого, кто его критикует.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Дубинского, Зеленский предал уволенного недавно министра культуры Александра Ткаченко, несмотря на то, что тот фактически сделал его президентом.

«Они предают и сливают тех, кто их сделал, кто сделал этого человека президентом. Я его называю сейчас злобным лицедеем. Кто сделал злобного лицедея президентом? Это же все эти люди. Ткаченко. Я просто работал на «плюсах», я это видел – он сутками сидел на работе, занимаясь идеями избирательной компании Зеленского. Помните этот шикарнейший борд, спина Порошенко, он, типа, уходит, и написано: «Сделай новый выбор»? Ткаченко. «Плюсовская» вся история, представление команды Зеленского. Где все эти люди? Рябошапки всякие разные, Данилюки, где они все? Их всех представили на канале «плюсы». Это же человек, который тебя сделал президентом в том числе, и ты его вот так: «На, пошел нах…р». Ну ладно, Ткаченко. Зеленский же человек закомплексованный и подпитывающийся овациями, он же надел эту маску скорби, разгоняют фотографии, где он был в начале войны – красивенький, а сейчас такой весь поморщенный. Ну он же дрочит на себя, давайте откровенно: «Класс, меня похвалили, я такой красивый, классный». Если кто-то ему что-то не так скажет, в принципе, допускает любую критику, это смертельный удар, после этого никаких диалогов не будет, будет увольнение», – заявил Дубинский.

По мнению парламентария, предал и своего бизнес-партнера Юрия Аристова, который лишился мандата после скандала с отдыхом на Мальдивах.

«Самый простой пример и самый вопиющий предательства внутри этой команды, что они готовы любого слить в любую секунду – это Аристов. Аристов же партнер семьи Зеленских. «The Fish» – один из крупнейших импортеров рыбы и замороженных морепродуктов, холодных морепродуктов в Украину. 15% официально принадлежит Зеленскому на момент его баллотирования в президенты Украины, официально в декларации кандидата 15% компании «The Fish», компании Аристова, и перевод этой доли перед избранием президента на Шефира, который держатель всех активов, в том числе коррупционных, Зеленского. И так его трахнуть. Они же его откровенно трахнули».