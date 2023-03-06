Бывший вице-премьер Крыма требует захватить полуостров и ударить по мосту

В новой стратегии по возвращению Крыма Украина должна будет прописать военные пути, в том числе блокаду и удары по мосту через Керченский пролив.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил экс-вице-премьер Крыма, а ныне руководитель украинской Национальной ассоциации оборонной промышленности Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о том, что должно быть составными частями программы, то военную часть надо оставить военным, хотя есть просто очевидные цели. Эта цель, по сути, пока длится оккупация, превратить Крым в остров. Для этого нужно перерезать сухопутный коридор, для этого нужно остановить, прервать логистическую цепочку, которая идет через Керченский мост, уже первый шаг был сделан – надо продолжать действовать в этом направлении. Безусловно, подавление основных военных объектов – в первую очередь, аэродромы, возможности базирования остатков Черноморского флота. Да, это уже полуживая структура, но, тем не менее, она сегодня еще может очень много крови пить нам, убивать наших граждан, в том числе, препятствовать военной операции по освобождению Крыма. Это, если мы говорим о военных аспектах, а все остальное я бы оставил именно военным стратегам», – заявил украинский политик.

Бывший крымчанин призвал пресекать любые попытки признать Крым частью России и устроить очередную водную блокаду.

«В отношении новых задач дипломатии – у нас не может поменяться программа так, что раньше был политико-дипломатический путь, теперь мы отставили и будет исключительно военный – нет. Что касается дипломатии, то задача на этом этапе заключается в том, чтобы пресекать очень жестко, очень публично любые попытки вынести Крым за скобки. А такие попытки будут до последнего дня освобождения Крыма – российские спецслужбы в этом направлении активно действуют. Российские законсервированные, частично проявившиеся агенты влияния во многих странах Запада, они действуют, вскрываются и активничают на этом направлении. Поэтому это очень важна часть задачи для украинской дипломатии буквально до последнего момента, пока уже последний российский оккупант покинет территорию Крыма. Нам нужно опять военным путем добиться перекрытия Северо-Крымского канала. Это существенный удар по российскому бюджету, то есть, им намного больше потребуется средств даже на подкуп оккупационной власти в Крыму», – сказал Семченко.

Напомним, в 2014 году он инициировал в Киеве водную блокаду полуострова, работая в администрации украинского президента. Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «экоцид» из-за водной блокады Крыма со стороны Украины.