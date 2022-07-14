Что стоит за скандалом вокруг иранских беспилотников

Россия уже в июле получит крупную партию боевых беспилотников от Ирана, а также инструкторов для управления БПЛА. Такой «вброс» сделали власти США накануне визита Владимира Путина в Тегеран. Российская сторона данные о сделке не подтвердила. Дипломаты поясняют: американцы специально провоцируют антироссийские настроения в Израиле, куда прибыл Джо Байден.

Так или иначе, американская «деза» уже стала поводом для активизации многочисленных критиков, которые регулярно озвучивают претензии к ходу СВО на Украине. Теперь США подкинули им новый повод для обвинений – дескать, Иран в условиях блокады и санкций смог справиться с задачей создания флота боевых дронов, а российское руководство всё провалило. Так ли это – «ПолитНавигатор» узнавал у военных экспертов.

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Во-первых, следует признать, что Иран в условиях противостояния с Западом действительно смог создать целую линейку разведывательных, ударных БПЛА, а также дронов-камикадзе. Многие из них были скопированы с «вражеских» образцов.

«У Ирана, действительно, хорошие беспилотники – как тяжелые ударные, так и разведывательные – это факт. Не хочу вдаваться в подробности и проводить анализ, какие беспилотники у нас, какие у иранцев, но у них действительно хорошие беспилотники. Они в разы превосходят беспилотники Турции», – заявил «ПолитНавигатору» военный эксперт Семен Багдасаров.

Американцы озвучили информацию об иранских дронах неспроста. Появившиеся у украинцев дальнобойные РСЗО, полученные от стран НАТО, сейчас наносят эффективные удары по русским тылам в зоне спецоперации. Чтобы нейтрализовать угрозу и уничтожить западные установки, союзным силам нужно большое число беспилотников, которых, по сообщению военкоров, не хватает.

Даже если в итоге сделка с Ираном по закупке БПЛА подтвердится, это – отнюдь не свидетельство «провала», считает военный эксперт Василий Дандыкин. Он поясняет: если боевые дроны – не наш конёк, это не критично. Нельзя быть лучшими во всём, а для восполнения пробелов и существуют партнёры.

«У России есть неплохие беспилотники – и «Орион», и «Орлан». Ожидался новый ударный дрон «Охотник», который должен был выйти на испытания и появиться в войсках в ближайшее время. Но, видимо, пока не срослось. Проблема будет решаться, без лишнего шума, – возможно, путем получения необходимых технологий. Зато у России есть достижения на других направлениях – это, прежде всего, гиперзвуковое оружие. А сотрудничество с Ираном не помешает. Израиль в этом плане нам не помощник, американцы тоже, а турецкие беспилотники, как выяснилось в ходе спецоперации – с ними легко бороться», – заявил Дандыкин.

У России достаточно возможностей для производства собственных беспилотников, но это более качественные и дорогие машины, предназначенные для выполнения других задач. Иранские или китайские дроны, по мнению ветерана боевых действий Романа Насонова, лучше всего подходят под нужды СВО:

«Давайте начнём с того, что беспилотники у нас есть. У нас есть хорошие беспилотники: «Орлан», «Охотник» многовекторный. Они относятся к группе боевых, разведывательных, всепогодных БПЛА, работающих на тех частотах, которые не стоит раскрывать неприятелю. Кроме того, эти беспилотники сложные по своим характеристикам – это наши военные секреты, которыми не следует делиться с другими. А, вот те, которые нам не жалко, – я про дешёвые импортные, – это, своего рода, расходный материал. Они элементарно запускаются с обычного смартфона, без дополнительного обучения оператора. Резюмируя: нам есть чем сейчас занять наш военно-промышленный комплекс. Поверьте, наш ВПК не просто не бездействует, а занят производством изделий, мягко говоря, иного порядка! Это другая сложность и значимость для страны. Поэтому тратить время на изготовление простых беспилотников – не рационально. Проще закупить в Китае, Иране и т.д. Другой вопрос, нужны ли они нашим войскам – да, нужны! Они играют важную роль при ведении разведки. Надеюсь, что в ближайшее время наше военно-политическое руководство закроет этот вопрос. А нехватка БПЛА больше не будет ощущаться как прежде», – заявил Насонов.