«Газпром» не отдаст «Северный поток» американцам – Симонов

Елена Острякова.  
03.11.2026 19:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Газ, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Раздуваемые в СМИ слухи о том, что США выкупят российские газопроводы, чтобы поставлять газ в Европу, выглядят фантасмагорично.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Раздуваемые в СМИ слухи о том, что США выкупят российские газопроводы, чтобы поставлять газ...

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«На самом деле в этой интересной газовой игре есть три участника, и есть вопросы, зачем это нужно каждому из них. Я имею в виду Европу, США и Россию тоже», – сказал Симонов.

По его словам, несмотря на то, что в Европе цена на газ перевалила за тысячу, и запасов в ПХГ нет, руководство Еврокомиссии считает, что ситуация не драматична.

«Но мы видим, что европейские чиновники исходят из того, что главное – это борьба с Россией, а европейские потребители подождут.

Кооперацию с Россией они воспринимают как собственную политическую капитуляцию. Недаром они в последние дни говорят, что даже если конфликт на Украине прекратится, мы все равно российский газ покупать не будем.

Европейский комиссар по энергетике сказал: этой зимой 50 млн европейцев будут выбирать между теплом и едой, но все равно мы российский газ брать не будем», – отметил Симонов.

С другой стороны, считает эксперт, цель США – забрать себе европейский рынок, а  не вернуть его России.

«А нам-то зачем это нужно? Мы должны понимать, что США – это наш соперник и конкурент. Я уверен, что «Газпром» не собирается продавать оставшуюся нитку «Северного потока» американцам, чтобы любой ценой выйти на европейский рынок», – сказал Симонов.

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