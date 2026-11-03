«Газпром» не отдаст «Северный поток» американцам – Симонов
Раздуваемые в СМИ слухи о том, что США выкупят российские газопроводы, чтобы поставлять газ в Европу, выглядят фантасмагорично.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«На самом деле в этой интересной газовой игре есть три участника, и есть вопросы, зачем это нужно каждому из них. Я имею в виду Европу, США и Россию тоже», – сказал Симонов.
По его словам, несмотря на то, что в Европе цена на газ перевалила за тысячу, и запасов в ПХГ нет, руководство Еврокомиссии считает, что ситуация не драматична.
«Но мы видим, что европейские чиновники исходят из того, что главное – это борьба с Россией, а европейские потребители подождут.
Кооперацию с Россией они воспринимают как собственную политическую капитуляцию. Недаром они в последние дни говорят, что даже если конфликт на Украине прекратится, мы все равно российский газ покупать не будем.
Европейский комиссар по энергетике сказал: этой зимой 50 млн европейцев будут выбирать между теплом и едой, но все равно мы российский газ брать не будем», – отметил Симонов.
С другой стороны, считает эксперт, цель США – забрать себе европейский рынок, а не вернуть его России.
«А нам-то зачем это нужно? Мы должны понимать, что США – это наш соперник и конкурент. Я уверен, что «Газпром» не собирается продавать оставшуюся нитку «Северного потока» американцам, чтобы любой ценой выйти на европейский рынок», – сказал Симонов.
English version :: Читать на английском «Газпром» не отдаст «Северный поток» американцам – Симонов