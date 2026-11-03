Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Раздуваемые в СМИ слухи о том, что США выкупят российские газопроводы, чтобы поставлять газ в Европу, выглядят фантасмагорично.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На самом деле в этой интересной газовой игре есть три участника, и есть вопросы, зачем это нужно каждому из них. Я имею в виду Европу, США и Россию тоже», – сказал Симонов.

По его словам, несмотря на то, что в Европе цена на газ перевалила за тысячу, и запасов в ПХГ нет, руководство Еврокомиссии считает, что ситуация не драматична.

«Но мы видим, что европейские чиновники исходят из того, что главное – это борьба с Россией, а европейские потребители подождут. Кооперацию с Россией они воспринимают как собственную политическую капитуляцию. Недаром они в последние дни говорят, что даже если конфликт на Украине прекратится, мы все равно российский газ покупать не будем. Европейский комиссар по энергетике сказал: этой зимой 50 млн европейцев будут выбирать между теплом и едой, но все равно мы российский газ брать не будем», – отметил Симонов.

С другой стороны, считает эксперт, цель США – забрать себе европейский рынок, а не вернуть его России.