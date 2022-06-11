Что творят украинские садисты под Харьковом и в самой Первой столице

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

«В последнее время» – растяжимое понятие. Как правило, это может быть несколько недель или месяцев. В Харькове, где обстановка быстро меняется, «последнее время» – это от силы несколько дней. Так вот, в последнее время, начиная с 8 июня, согласно «хитрому плану» кураторов Зеленского или вопреки этому плану, Харьков живёт без «дружественных» украинских обстрелов из минометов и РСЗО.

От крайнего по времени удара по Харькову пострадал принадлежащий Арсену Авакову супермаркет «Восторг» в районе метро Индустриальная. Это было вечером 7 июня. С тех пор, вот уже три дня, по городу «прилетают» исключительно «Искандеры», причём строго куда надо – по военным объектам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В частности, в ночь на 11 июня ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области, разрушили железнодорожный узел рядом с танковым заводом имени Малышева. Но подобные сведения в укросми и сообщениях МО ВСУ табу, по их версии «орки» уничтожают исключительно мирные объекты. Вот только мирных жителей ежесуточные попадания российских ракет практически не тревожат.

Утром в субботу 11 июня, несмотря на ночной ракетный удар, на улицах, в магазинах, на рынках Харькова множество людей. Открылись почти все торговые точки, которые могут позволить себе круглосуточную охрану. «Мелочь» к работе пока не возвращается, поскольку комендантский час никто не отменял, а это по-прежнему время господства мародеров.

У мэра Харькова Игоря Терехова, естественно, другая версия касательно обстановки в городе.

«Многие предприятия начали открываться. Очень много харьковчан стало возвращаться в город. Мы от двух до пяти тысяч харьковчан принимали в город, которые возвращались из тех мест, где они пребывали во время активных военных действий. И, конечно, враг это все видит, это вызывает у него ярость и, понятно, что он хочет дестабилизировать ситуацию, он хочет, чтобы в Харькове не было экономики, не работали предприятия, чтобы люди боялись, чтобы у людей был страх. Это все направлено на то, чтобы в городе не было нормальной жизнедеятельности», — заявил городской голова в эфире национального телемарафона.

Терехов подчеркнул, что интенсивность обстрелов Харькова несколько уменьшилась по сравнению с первыми месяцами «войны», но разрушительность возросла, поскольку россияне стали бить по городу более мощными ракетами.

На самом деле, «нормальной жизнедеятельности» города, помимо проявлений краха украинской экономики, в немалой степени препятствуют ловцы призывников. По многочисленным сообщениям горожан, «повесточники» сменили тактику. Теперь они не только ломятся в жилища харьковчан, но и устраивают облавы в разных районах города. По всей классике жанра, с окружением, автозаками и автоматчиками.

Следует отметить, начиная с 15 июня в соответствии с указами Зеленского, охотиться будут не только на мужчин, но и на женщин широкого возрастного диапазона – от 18 до 60-ти. А, возможно, и на детей, если Верховная Рада утвердит законопроект о снижении призывного возраста до 16-ти лет.

Листовка на улицах Харькова Листовка на улицах Харькова

Кстати, Терехов сам противоречит своим словам о возросшей опасности для харьковчан. Запущены ещё два трамвайных маршрута, их конечная остановка находится на поворотном круге в 602-ом микрорайоне Салтовки. Туда тоже на днях был прилёт «Искандера». Возможно, именно после этого район перестал быть опасным?

А пока Харьков отдыхает от бродячих минометов и других подарков «нэньки» Первой столице, удар осатаневших укронацистов принимают на себя освобожденные российской армией города и посёлки области.

Так, 10 июня украинцы нанесли удар по мирным жителям Волчанска, который с первых дней спецоперации находится под контролем ВС РФ. Садисты обстреляли очередь за гуманитарной помощью, так же, как делали это ранее в Харькове и в Изюме. Известно, что обстрел вели из РСЗО, снаряды выпущены со стороны Старого Салтова. В результате ранены 2 человека, один из которых ребёнок.

Ранее, 6 числа, от украинских РСЗО пострадала также находящаяся в «красной» зоне Балаклея. Один погибший, семеро раненых, все – мирные жители. Что же касается сел и поселков «серой» зоны, ВФУ методично равняют их с землёй, но счёт погибшим в настоящее время никто не ведет.

«Прыгнули в машину и ехали в сторону России под огнем, после того, как соседу оторвало голову прямо во дворе», – рассказывает чудом спасшаяся жительница села Весёлое.

По соседству, в Малом Весёлом (в недавнем прошлом Радгоспное), как сообщают украинские СМИ, «ВСУ ударили по оккупантам ракетами «Brimstone».

«Особенностью ракеты является то, что она сама автоматически захватывает цели, реагируя на массу металла в радиусе дальше 2 км от точки пуска. Поэтому своим бронемашинам и мирным «трактористам» может не поздоровиться», – хвастаются ленд-лизом укровояки.

На фоне бесчинств националистов на севере Харьковской области 10 июня состоялось награждение боевиков второго батальона спецподразделения «Кракен».

Официально за «освобождение» населенных пунктов «серой» зоны Ольховка, Русская Лозовая и Питомник.

На деле – за убийства гражданского населения, а также испытания западного оружия на мирных селах и тракторах.

И вот, по состоянию на вечер 11 июня в Харькове вновь гремят «не ракетные» взрывы. «Кракены» возвращаются?