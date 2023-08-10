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ЧВК «Вагнер» и глава «Оркестра» Евгений Пригожин стали основной причиной страха европейских государств. Власти Польши опасаются проникновения «музыкантов» из Белоруссии и подводят все больше войск к границе.

Ранее глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что личный состав ЧВК «Вагнер» выразил желание «отправиться на экскурсию» в несколько польских городов, например, Варшаву и Жешув.

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Подобные заявления испугали западных коллег, которые начали искать пути защиты границ. Однако заявление оказалось шуточным, что подтвердил сам президент Белоруссии.

Сами же бойцы ЧВК «Вагнер» на данный момент не проявляют никакой явной активности в сторону европейских государств. Сейчас они занимаются обучением личного состава силовых структур Беларуси и повышают их квалификацию и боеспособность. Однако это не мешает Европе испытывать страх.

После того, как бойцы «Оркестра» передислоцировались в Беларусь, польские чиновники начали опасаться возможного вторжения и запросили помощи у ряда союзных государств из блока НАТО на случай возникновения угрозы. Одновременно с этим, руководство страны начало разрабатывать специальные планы по укреплению границ и противодействию «музыкантам».

Позднее заместитель главы МИДа Польши Павел Яблонский заявил, что государство готово к любым мерам для собственной защиты:

«Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Белоруссии, включая полное закрытие границы».

Кроме того, власти Польши надуманно обвинили Беларусь в нарушении воздушного пространства двумя вертолетами. Представители оборонного ведомства Белоруссии заявили, что подобные высказывания со стороны польских чиновников являются попыткой оправдать стягивание войск к общей границе.

В дополнение к этому Варшава заявила, что бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли попытку проникновения на территорию страны. Однако вещественных доказательств, которые могут подтвердить беспочвенные страхи Польши перед «Оркестром», обнаружено не было.

В результате растущих опасений польских чиновников, власти страны стягивают все большие силы на границу с Белоруссией. По актуальным данным, они планируют передислоцировать около 10 000 бойцов.

«Мы перебрасываем армию ближе к границе с Белоруссией. На границе будет 10 000 солдат: 4000 будут напрямую поддерживать пограничную службу, 6000 будут в резерве», — сказал глава МО Польши Мариуш Блащак.

Кроме того, заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский заявил, что в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС страны. Он подчеркнул, что их присутствие необходимо для защиты в случае возникновения опасности или внешних угроз.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский высказался по поводу угроз, исходящих от ЧВК «Вагнер». По его словам, в случае «серьезных инцидентов» со стороны «Оркестра» может наступить полная изоляция республики.

«Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы придем к полной изоляции Беларуси», — отметил чиновник.

Позднее замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик предупредил о возможной отмене железнодорожного сообщения с Белоруссией. По его словам, они рассматривают варианты отмены грузоперевозок и поиска альтернативных путей торговли для обеспечения безопасности.

«Мы понимаем, что через них идет значительная часть товаров, в том числе и польских. Китайская торговля тоже идет через них», — добавил чиновник.

Подобные действия польских властей показывают страх, который испытывают чиновники перед самым боеспособным подразделением в мире — ЧВК «Вагнер». В результате испуга от славы «музыкантов», руководство Польши пытается защититься всеми доступными средствами, не стесняясь при этом использовать нечестные методы, такие как клевета и ложные обвинения в нарушении границ.

Бойцы «Оркестра» должным образом зарекомендовали себя как сильная и боеспособна армия, информация об успехах которой дошла до всех мировых держав.

«Вагнеровцы» показали высочайшие результаты в решении сложных боевых задач в ряде африканских государств, а также на Украине. В результате «музыканты» заработали себе репутацию отважных воинов, которых сейчас небезосновательно опасается часть Европы, включая Польшу.