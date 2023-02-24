Данилов отправляет воюющих за Украину белорусских коллаборантов домой

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Граждане Белоруссии которые сегодня воюют на стороне Украины, должны ехать на свою родину и «отстаивать независимость» там.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов сравнил воюющих на стороне Украины иностранцев с русскими эмигрантами-дворянами, покинувшими страну после большевистской революции.

«Я считаю, что белорусские оппозиционеры находятся у нас на фронте, помогают нашим парням. Это действительно оппозиционеры, которые борются в том числе за независимость своей страны. Вопрос только во времени – то, что происходит. Я хочу сказать, что когда вы за границей боретесь за независимость своей страны, то это может произойти так, как произошло в 17-м году, когда в Париж все уехали и ждали, когда что-то в России произойдет. В своей стране нужно бороться, не бояться, выходить и отстаивать, если вы считаете, что вы правы», – заявил Данилов.