Даже «свидомые» раскусили фальшивый спектакль Зеленского и Порошенко

20.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Правоохранители Владимира Зеленского лишь имитируют выполнение обещания о наказании Петра Порошенко – выдвинутые против него обвинения легко отобьют адвокаты. А вот коррупционные дела, реально представляющие опасность для экс-президента, забыты.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это полный трэш, все эти обвинения. А вы не заметили, что не трогают пятого президента по тому, по чему можно трогать?! По «Ленинской кузне», например, по всем фактурным расследованиям, что делал Бигус, например, или делал Гнап, делали другие журналисты-расследователи. Ни по панамским офшорам, которые явные. А это было международное расследование на уровне нескольких стран!

Там правительства слетели в других странах из-за этих расследований. У нас – нет.

Вы не заметили, что его трогают по очень выигрышным пиар-темам, где он будет очень хорошо выглядеть? Не трогают по «Ленинской кузне», не трогают по тендерам на оборонпроме, не трогают по заказам на ремонт бронетехники, где есть конфликт интересов у главнокомандующего и собственника того предприятия, которое этой бронетехникой занимается!

То есть, там, где есть хоть какие-то фактажные вещи, по этому всему ничего не трогают. Цепляют по полной туфте, которая легко разбивается адвокатами, и они уже руки потирают потому что у них уже все полностью построено. Не цепляют по конкретике, цепляют по какому-то томосу», – заявил Дроздов.

Ранее посольство США предостерегло Владимира Зеленского от «политически мотивированного» преследования Порошенко.