Делай как я: обедневший финансист-релокант призвал россиян бежать на Запад

Елена Острякова.  
04.12.2023 18:25
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина, Финансы


Беглый либеральный финансист Андрей Мовчан призывал россиян выходить из гражданства. Агитация проходила на катере в Дубае в рамках «афтерпати», участие в которой стоило 500 дирхамов (12,3 тыс руб).

В стоимость общения с «инвестором» включались кальяны, напитки и закуски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый либеральный финансист Андрей Мовчан призывал россиян выходить из гражданства. Агитация проходила на катере...

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Напомним, в одном из видео-выступлений Собчак назвала ещё популярного в то время Мовчана – Морчаном, Молчаном и Мончаном, пытаясь вспомнить его фамилию.

«Их волнует не ваш паспорт. Их волнует ваше резидентство. Желательно налоговое. Есть европейская конструкция, которая звучит так: резидентство или гражданство Европа, Швейцария, Великобритания. Русский паспорт вообще не пляшет. Делайте что хотите, чтобы мы забыли, что вы русские», – вещал Мовчан.

Сам он вышел из российского гражданства еще в июне и теперь значится в «Википедии» как «кипрский предприниматель российского происхождения».

Судя по всему, его бизнес после предательства Родины вверх не пошел, если приходится зарабатывать «афтерпати» в Эмиратах.

«Как же убого. Помещение стоит дорого, особенно когда знаешь, что придет 20 человек. Катер куда дешевле. Что до комплаенса и прочей лабуды, то товарищ, видимо, призывает всех вернуться», – прокомментировал мероприятие в своем тг-канале экономист Никита Кричевский.

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