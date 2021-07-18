Депутат Госдумы: Лукашенко – символ сепаратизма

18.07.2021, Москва, Владимир Гладков

В Москве считают Александра Лукашенко сепаратистом и не рассчитывают, что он обеспечит воссоединение России и Белоруссии в рамках союзного государства. Ролью Лукашенко будет лишь участие в подготовительном процессе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Национальный курс» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, Лукашенко, он символ сепаратизма. Поэтому с Лукашенко, я думаю, пять часов говорили о том, чтобы не он был реальным движком восстановления единого отечества. При этом, наверное, он должен занимать роль такого отца нации, отца белорусов, процессов. Поддерживать процесс своим авторитетом на переходном периоде, но доверять ему сам процесс нельзя. Я думаю, поэтому эти переговоры были такими долгими и сложными», – предположил Фёдоров.

Он сделал уточнение, что целью России является восстановление Союзного государства, которое предполагает интеграцию не только РФ и Белоруссии.

«Союзное государство – это не вопрос России и Белоруссии, это вопрос будущего территории Советского Союза. То есть, это конструкция, которая должна обслуживать всех, а не Россию и Белоруссию», – сказал политик.