Депутат Рады: Мы поступаем с народом, как в порнофильмах и ужасах одновременно

Вадим Москаленко.  
22.08.2024 09:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Украинский парламент в режиме военного времени деградировал до такой степени, что депутаты приходят и уходят, когда хотят, а трансляции из зала по ТВ можно посмотреть только ночью.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, скандальн известный русофобскими выходками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент в режиме военного времени деградировал до такой степени, что депутаты приходят и...

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«А где же другие депутаты? Здесь осталось, ну, может, нет-нет здесь 100 депутатов, которые там… депутатов 70-80. Так кто же «свалил»? Друзья, а чего вы разошлись? А это уже неважные постановления? Тогда надо было закрывать заседание Рады.

А я объясняю всем зрителям, слушателям, ну по телевидению люди это увидят ночью. Потому что Верховная рада приравнивается к фильму ужасов или взрослому кино. В принципе, это правда, потому что именно это мы делаем с украинским народом почти ежедневно – и это и ужасы, и кино для взрослых одновременно», – возмутился Гончаренко.

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