Депутат Рады: Мы поступаем с народом, как в порнофильмах и ужасах одновременно

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Украинский парламент в режиме военного времени деградировал до такой степени, что депутаты приходят и уходят, когда хотят, а трансляции из зала по ТВ можно посмотреть только ночью.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, скандальн известный русофобскими выходками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А где же другие депутаты? Здесь осталось, ну, может, нет-нет здесь 100 депутатов, которые там… депутатов 70-80. Так кто же «свалил»? Друзья, а чего вы разошлись? А это уже неважные постановления? Тогда надо было закрывать заседание Рады. А я объясняю всем зрителям, слушателям, ну по телевидению люди это увидят ночью. Потому что Верховная рада приравнивается к фильму ужасов или взрослому кино. В принципе, это правда, потому что именно это мы делаем с украинским народом почти ежедневно – и это и ужасы, и кино для взрослых одновременно», – возмутился Гончаренко.