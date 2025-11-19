Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пехотные подразделения ВСУ фактически обескровлены.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью ориентирующемуся на глобалистов антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил член комитета ВР по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахаманин.

Он рассказал, что в прошлом году две бригады ВСУ сдали крупный населенный пункт за считанные часы, хотя должны были его удерживать не менее месяца. Проблемой стало расхождение между штатной и реальной численностью подразделений.