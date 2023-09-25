Депутат Рады оправдывает воровство в Минобороны дипломатическими неудачами

Несмотря на усилия украинских неонацистов и покровительствующего им Запада, ряд государств опасаются открыто торговать с Киевом.

Об этом в интервью киевской журналистке Юлии Бориско рассказал депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая большая проблема Министерства обороны – это непрозрачные схемы поставок оружия. В условиях этой войны прозрачных схем быть и не может.

Потому что абсолютное большинство того, что мы покупаем, мы покупаем у стран, которые не могут или не хотят афишировать, что они нам что-то продают. Из-за нежелания ссориться с Россией.

Несмотря на увеличение количества западных образцов вооружения, у нас абсолютное большинство того, чем мы воюем – это советские образцы. Соответственно, запасные детали, и боеприпасы к этому оружию, изготавливаются в ограниченном количестве стран.

До большинства этих стран мы дотянуться не можем. И они готовы нам что-то продавать только при условии, что об этом никто не будет знать. И других вариантов, кроме создания фирм-прокладок, просто нет», – пожаловался депутат.