Депутат Рады оправдывает воровство в Минобороны дипломатическими неудачами

Вадим Москаленко.  
25.09.2023 15:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 259
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Политика, Сюжет дня, Украина


Несмотря на усилия украинских неонацистов и покровительствующего им Запада, ряд государств опасаются открыто торговать с Киевом.

Об этом в интервью киевской журналистке Юлии Бориско рассказал депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на усилия украинских неонацистов и покровительствующего им Запада, ряд государств опасаются открыто торговать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Самая большая проблема Министерства обороны – это непрозрачные схемы поставок оружия. В условиях этой войны прозрачных схем быть и не может.

Потому что абсолютное большинство того, что мы покупаем, мы покупаем у стран, которые не могут или не хотят афишировать, что они нам что-то продают. Из-за нежелания ссориться с Россией.

Несмотря на увеличение количества западных образцов вооружения, у нас абсолютное большинство того, чем мы воюем – это советские образцы. Соответственно, запасные детали, и боеприпасы к этому оружию, изготавливаются в ограниченном количестве стран.

До большинства этих стран мы дотянуться не можем. И они готовы нам что-то продавать только при условии, что об этом никто не будет знать. И других вариантов, кроме создания фирм-прокладок, просто нет», – пожаловался депутат.

Политик подчеркнул, что большинство иностранных партнёров требуют от Украины предоплаты, что в совокупности с полой закрытостью сделок приводит к невероятной коррупции.

«Когда у тебя не совсем прозрачная схема и стопроцентная предоплата – конечно, у тебя появятся люди, которые захотят на этом нажиться», – добавил Рахманин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть