«Для захвата всей Белгородской области хватит пары БТГ» – комбриг «Азова»

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Украина может захватить какую-либо область РФ в границах до 24.02.22, чтобы обменять её на потерянные Украиной территории.

Об этом в эфире «5 канала» заявил и.о. комбрига запрещённой в РФ нацистской группировки «Азов», уроженец Симферополя Богдан «Тавр» Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что мы не зашли на их территорию. С военной точки зрения, мы можем это сделать. Это уже будет решение верховного главнокомандующего, как он договорится с странами Запада, со стороны права, можно это делать или нет. Мы не объявили войну России? А если мы будем заходить на их территорию, мы должны объявить войну. Возможно бы было зайти на их территорию, захватить её, и, например, обменять на свою территорию», – сказал нацист.

Скандально известная своими русофобскими выпадами ведущая Янина Соколова обрадовалась:

«Так это же крутой кейс!»

«Так сделали в Первой чеченской войне. Чеченцы захватили какой-то населённый пункт и обменяли, там 2000 заложников было. Но мы не террористы, мы в правовом государстве живём, и тут уже нужно, чтобы договаривались выше. Я чисто с военной точки зрения смотрю», – добавил «Тавр».

Он выразил уверенность, что российские границы укреплены таким образом, что перейти их не составит особого труда.

«Надо понимать, что, например, на Белгородском направлении нет такой линии обороны, какая есть на нашей территории. И захватить Белгородскую область – это…дайте нам пару батальонно-тактических групп, и мы сделаем это на «easy», – заверил Кротевич.